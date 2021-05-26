Что знал про бренную жизнь автор библейской Книги Иова

Оказывается, вопрос, с которым приходят к психоаналитику, чаще всего звучит так: "Почему все случилось со мной, почему я так мучаюсь?" И хотя ответ на него был найден еще две с половиной тысячи лет назад, каждое поколение пытается заново понять, куда смотрит Бог? Если Он благ, как Он допускает страдания? И особенно людей невинных? Или детей?

Немецкий поэт Генрих Гейне сформулировал проблему так:

Отчего под ношей крестной,

Весь в крови, влачится правый?

Отчего везде бесчестный

Встречен почестью и славой?

Все эти вопросы с крайней остротой ставит библейская Книга Иова - одна из самых читаемых книг Библии в XX веке. Популярность эту объяснить легко: каждый из нас в какой-то момент жизни "немного Иов", и в минуту боли, страданий, потерь из нашего сердца вырывается его крик: "За что?"

"Был человек в земле Уц, имя его Иов; - начинает рассказ Библия, - и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла". Иов, живший на Востоке не менее двух с половиной тысячелетий назад, был не просто праведным: Божие благоволение видимым образом простиралось над ним - три дочери и семеро сыновей, дом его и дома его детей славятся изобилием... Все это делало Иова в глазах соплеменников человеком не просто уважаемым, но и "знаменитее всех сынов Востока".

"И был день, - читаем дальше, - когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана". Так действие Книги Иова переносится из восточной земли Уц, где жил праведник, в другой план бытия - на небо, туда, где и решаются судьбы людей. И тут, на небе, сатана, оправдывая свое имя - а в переводе с древнееврейского оно означает "противник, враг", затевает с Господом спор. Сатана спрашивает Бога: "Разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли благословил все, что он делает? Но лиши его всего, и посмотрим, не оставит ли он Тебя после этого?" Клеветник по природе, сатана намекает на то, что в отношениях Иова к Богу есть договорной момент: Иов праведен только потому, что Господь благоволит к нему - как будто милость Божью можно купить! И в ответ на эту дерзкую клевету не столько на Иова, сколько на Самого Бога, Господь отвечает сатане так: "Вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей" - Бог как бы снимает с Иова Свой покров, позволяя врагу рода людского действовать, но указывает сатане границы: "Только самого Иова не тронь!" И тут важный момент: обратим внимание, что ничто не случается без воли Господа, без Его попущения.

Зло не надо обдумывать, с ним надо бороться, побеждая зло добром: больных лечить, нуждающимся помогать

То, что происходит дальше, страшно. Один за другим к Иову приходят гонцы с пугающими вестями. Не успел первый сообщить, что на стада Иова напали кочевники, угнав животных и зарезав пастухов, как в дверях уже следующий - с рассказом про молнию, побившую оставшийся скот. "Еще только этот говорил", как входит новый, извещая, что, когда сыновья и дочери Иова пировали в доме брата, налетел ветер, и "дом упал на отроков, и они умерли".

И встал Иов. И "разодрал одежду свою, и остриг голову, и пал на землю". И произнес слова, до которых в горе может возвыситься только истинно верующий человек: "Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!"

Так заканчивается первая глава Книги Иова. Казалось бы, сатана посрамлен, теперь он оставит праведника в покое - но не тут-то было. Вторая глава начинается диалогом Господа с врагом рода человеческого. "И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова?.. и доселе он тверд в своей непорочности; а ты возбуждал Меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него" - на Востоке того времени была принята меновая торговля, и слова "кожу за кожу" означают "равное за равное". Сатана намекает на то, что Иов боится потерять жизнь и только потому смиряется перед Богом, не ропщет.

И тогда Господь говорит сатане: "Вот, он в руке твоей, только душу его сбереги". Ограничение, которое Господь ставит сатане - "только душу его сбереги", - принципиально важно. Смотрите, Бог считает возможным попустить врагу коснуться имущества Иова, даже жизней его близких, потом Господь отнимает свой покров и со здоровья праведника, но вот душа - это то, куда допускать врага рода людского нельзя ни в коем случае! Стоит задуматься: а как часто мы сами, добровольно, именно душу опрометчиво отдаем в руки дьявола?

В этот раз прикосновение сатаны обернулось для Иова страшной болезнью - проказою, Иов начинает заживо гнить - "от подошвы ноги его по самое темя". Жестоко страдающий, он, по обычаю того времени, уходит прочь из селения - презираемый всеми. "И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей! похули Бога и умри". Скорей всего, жена, видя невыносимые муки Иова, решила, что смерть, которая ждет каждого, кто "похулит" Бога, лучше страданий. Но что отвечает Иов? "Ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем?"

Тяжесть физической боли бедного Иова, как это часто бывает, усугубляется страданиями нравственными. К праведнику приходят друзья: сначала они молчат, потрясенные увиденным, а потом начинают вслух высказывать свои версии. "Возможно, Иов не так уж и праведен, раз Господь покарал его. Наверняка он грешил, причем грешил скрытно, так, что даже мы, друзья, об этом не знали, но Бог все видит, и вот результат". Рассуждения логичные, если считать, что страдания - наказание за грехи. И как в каждом из нас живет Иов, точно так же мы часто в своих раздумьях о причинах зла уподобляемся уже друзьям Иова.

Но Иов непоколебим: он твердо знает, что ни в чем не виноват перед Господом. Именно это - ощущение несправедливости происходящего - больше любой боли гнетет его. Иов скорбит, видя торжество зла в этом мире. "Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями: как цветок, он выходит и опадает... И на него-то Ты отверзаешь очи Твои..." - упрекает Иов Бога. Иову горько сознавать, что Господь далек, что небеса молчат, когда смертные взывают к ним. "О, если бы я знал, где найти Его, и мог подойти к престолу Его!.. Неужели Он в полном могуществе стал бы состязаться со мною? О, нет! Пусть Он только обратил бы внимание на меня... Но вот, я иду вперед - и нет Его, назад - и не нахожу Его", - вырываются из сердца Иова горькие слова. И тогда Господь Сам является Иову - отчаявшемуся и взыскующему Бога...

Вот парадокс: в Книге Иова нет логического, рационального объяснения смысла страданий, но Иову, узревшему Господа воочию, они уже и не нужны. Страдающий и призывающий в своем страдании Бога, он встречает Его и познает главное: он не одинок в нашем холодном мире. Это самые высокие моменты в жизни человека - моменты осознания близости к Творцу. Тайна страдания в том, что, взыскуя Господа, мы обретаем Его. Потому что Господь не чужд человеку, потому что Сын Божий также страдал - распятый за всех нас.

Вывод прост: зло не стоит обдумывать. "Со злом надо бороться, - писал отец Георгий Чистяков. - Побеждать зло добром, как зовет нас апостол Павел: больных лечить, нищих кормить и одевать, войну останавливать. Неустанно. А если сил не хватает, тогда склоняться перед Твоим крестом, тогда хвататься за его подножие как за единственную надежду".

К этим словам священника, многие годы отдавшего служению больным детям, могу добавить лишь одно. Наберите в поисковике интернета фразу: "Книга Иова Смоктуновский слушать" и включите запись текста в переводе Аверинцева. Каким-то чудом великому артисту удалось сделать эту запись в 1988 году. Наверное, дело в мощи личности Смоктуновского, но слова Иова из эпилога книги звучат тут молитвой смирения, молитвой, рожденной Встречей: "Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя, - сего ради отступаюсь и раскаиваюсь во прахе и пепле (Я только слышал о Тебе, но теперь встретил Тебя, и потому я, прах и пепел, раскаиваюсь в прежних словах, и не смею роптать)!"