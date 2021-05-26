Чжаоцзинь - край героев, край развития

В 2015 году в ходе инспекционной поездки в Чжаоцзинь генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин потребовал усилить исследования истории этой революционной опорной базы, обобщить исторический опыт, чтобы на его основе совершенствовать стиль работы.

В июле 2000 года супруга Си Чжунсюня и мать Си Цзиньпина - Ци Синь - посетила Чжаоцзинь и зашла в открытую еще в 1955 году школу имени Красной армии. Увидев изношенные классы, она от имени всей семьи пожертвовала 15 тысяч юаней на ее перестройку. При активной правительственной и общественной поддержке в школе непрерывно улучшаются условия обучения, были построены общежитие и комплексный корпус с хорошо технически оснащенными спецаудиториями.

В мае 2018 года ученики и преподаватели Начальной школы имени Красной армии написали письмо генеральному секретарю ЦК КПК Си Цзиньпину. Они рассказали, как изучают революционную историю, как развивается школа. Вскоре дети получили ответ от Си, в котором было написано: "Я надеюсь, что вы старательно учитесь, чтобы в будущем стать полезными для государства, народа и общества". Это очень воодушевило детей. Облик Начальной школы имени Красной армии коренным образом изменился, что стало символом и колоссальных перемен в поселке Чжаоцзинь. Как рассказывает замгендира корпорации "Чжаоцзинь-цунь" Вэй Чжэньчжэ, компания разработала модель "квартал-фабрика", что позволило прямо на местах решать вопрос трудоустройства сельчан, которые могут работать недалеко от дома. "С 2019 года общий объем произведенной нашей компанией одежды составил 30 тысяч комплектов. Мы подготовили 150 рабочих, большинство из которых ежемесячно получают около 3 тысяч юаней", - говорит Вэй Чжэньчжэ.

Корпорация "Чжаоцзинь-цунь" также занимается такими видами деятельности, как производство экологически чистой сельхозпродукции, туризм и др. Это помогло развитию поселковой экономики и повышению уровня производства в поселке.

14 февраля 2015 года генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе инспекционной поездки в поселок Чжаоцзинь выразил надежду, что члены партийной ячейки и кадры сельсовета сообща будут работать над повышением уровня жизни земляков. Сейчас на "красной земле" произошли колоссальные перемены. Поселок получил прямой выезд на высокоскоростную автомагистраль, здесь отстроены новые жилые кварталы, супермаркеты, стадион и многое другое. Бывший глухой поселок превратился в процветающий край "красного туризма". Жизнь селян стала гораздо лучше. "Средний доход на душу населения у нас в 2015 году составил 8848 юаней, а в 2020 - 15235 юаней", - сообщил секретарь партийной ячейки поселка Чжаоцзинь Бэй Вэй.