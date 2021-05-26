Чжаоцзинь - край героев, край развития

Новости

Песков: Подписание документов по итогам встречи Путина и Байдена не планируется 13:50
Итальянские политики не проявляют желания бороться за кресло мэра Рима 13:50
Польша выдала России вора в законе по кличке Циркач 13:45
Индийский штамм COVID-19 выявили в 53 странах 13:34
Песков: У РФ нет оснований не доверять Беларуси в ситуации с Ryanair 13:31
Роскомнадзор назвал самые популярные соцсети в России 13:28
Вышел трейлер психотриллера с Аней Тейлор-Джой "Прошлой ночью в Сохо" 13:25
СМИ: Конте уйдет из "Интера" и возглавит "Реал" 13:17
В Москве пройдет фестиваль психопросвещения "PSYFEST: весеннее обострение" 13:09
В РЖД подготовят программу поощрения вакцинированных пассажиров 13:04
В Беларуси перечислили возможные ответные меры на западные санкции 13:03
Власти Ялты изъяли с улиц города 350 самокатов 13:03
Сценарий второго спин-оффа "Игры престолов" напишет автор "Мглы" 13:02
Пошлина на экспорт из РФ лома черных металлов составит не менее 70 евро 12:59
Еврокомиссия закроет в Брюсселе половину офисных зданий к 2030 году 12:53
В Вологде подросток получил ожоги после удара током на крыше поезда 12:52
Путин упростил порядок регистрации ИП 12:48
Пушков: Зарубежные интернет-компании не заинтересованы в уходе из РФ 12:38
Дипломаты эвакуируют граждан России и стран СНГ из сектора Газа 12:37
Решетников: Восстановление российской экономики идет лучше ожиданий 12:33
Ходченкова сыграет Анну Каренину в первом российском проекте Netflix 12:33
УЕФА может исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из Лиги чемпионов 12:31
Украина до октября запретила поставки электроэнергии из России и Беларуси 12:29
МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии 12:24
Дольщики из шести регионов получат квартиры или компенсации 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 12:59

Чжаоцзинь - край героев, край развития

Поселок Чжаоцзинь называют краем героев. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", в начале 1930 годов революционеры старшего поколения, среди которых был отец нынешнего председателя КНР Си Чжунсюнь, создали здесь революционную опорную базу "Шэньганьбянь", что дословно переводится как "пограничье провинций Шэньси и Ганьсу".
Музей революционной опорной базы "Шэньганьбянь" в Чжаоцзине. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Музей революционной опорной базы "Шэньганьбянь" в Чжаоцзине. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Музей революционной опорной базы "Шэньганьбянь" в Чжаоцзине. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В 2015 году в ходе инспекционной поездки в Чжаоцзинь генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин потребовал усилить исследования истории этой революционной опорной базы, обобщить исторический опыт, чтобы на его основе совершенствовать стиль работы.

Фото: China Central Television
Китайский зонд прислал свое первое селфи с Марса

В июле 2000 года супруга Си Чжунсюня и мать Си Цзиньпина - Ци Синь - посетила Чжаоцзинь и зашла в открытую еще в 1955 году школу имени Красной армии. Увидев изношенные классы, она от имени всей семьи пожертвовала 15 тысяч юаней на ее перестройку. При активной правительственной и общественной поддержке в школе непрерывно улучшаются условия обучения, были построены общежитие и комплексный корпус с хорошо технически оснащенными спецаудиториями.

В мае 2018 года ученики и преподаватели Начальной школы имени Красной армии написали письмо генеральному секретарю ЦК КПК Си Цзиньпину. Они рассказали, как изучают революционную историю, как развивается школа. Вскоре дети получили ответ от Си, в котором было написано: "Я надеюсь, что вы старательно учитесь, чтобы в будущем стать полезными для государства, народа и общества". Это очень воодушевило детей. Облик Начальной школы имени Красной армии коренным образом изменился, что стало символом и колоссальных перемен в поселке Чжаоцзинь. Как рассказывает замгендира корпорации "Чжаоцзинь-цунь" Вэй Чжэньчжэ, компания разработала модель "квартал-фабрика", что позволило прямо на местах решать вопрос трудоустройства сельчан, которые могут работать недалеко от дома. "С 2019 года общий объем произведенной нашей компанией одежды составил 30 тысяч комплектов. Мы подготовили 150 рабочих, большинство из которых ежемесячно получают около 3 тысяч юаней", - говорит Вэй Чжэньчжэ.

Корпорация "Чжаоцзинь-цунь" также занимается такими видами деятельности, как производство экологически чистой сельхозпродукции, туризм и др. Это помогло развитию поселковой экономики и повышению уровня производства в поселке.

14 февраля 2015 года генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе инспекционной поездки в поселок Чжаоцзинь выразил надежду, что члены партийной ячейки и кадры сельсовета сообща будут работать над повышением уровня жизни земляков. Сейчас на "красной земле" произошли колоссальные перемены. Поселок получил прямой выезд на высокоскоростную автомагистраль, здесь отстроены новые жилые кварталы, супермаркеты, стадион и многое другое. Бывший глухой поселок превратился в процветающий край "красного туризма". Жизнь селян стала гораздо лучше. "Средний доход на душу населения у нас в 2015 году составил 8848 юаней, а в 2020 - 15235 юаней", - сообщил секретарь партийной ячейки поселка Чжаоцзинь Бэй Вэй.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии
Госдума ввела новые штрафы за нарушение правил маркировки
Экипаж российского судна спас моряков японской шхуны
Чижов: ЕС использует двойные стандарты в оценке ЧП с самолетом Ryanair
Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2"