Дизайнеры Каспийской недели моды показали, как стильно одевать детей

Детская мода, как и сами дети, во многом копирует взрослых, но есть нюансы, подчеркивающие невинность и нежность непосредственно юного образа.

На состоявшейся в Астрахани 13-17 мая Каспийской неделе моды дизайнеры представили новинки, которые будут в тренде наступающим летом.

Как обратила внимание корреспондентов "РГ" модельер Олеся Костина, составлявшая к показу детскую коллекцию, в тренде - натуральные ткани, объемный крой и скромная длина нарядов.

- Если говорить о моде-2021, то проще сказать, что не в тренде - это все узкое и обтягивающее. Дизайнеры повсеместно уходят от образа Лолиты с короткими юбками и длинными гольфами. Во всем остальном - простор для творчества, - утверждает дизайнер.

Накладные воротнички

Окажись Мальвина в лете-2021, она снова выглядела бы стильной барышней. Создавая образ современной девочки, дизайнеры позаимствовали у героини сказки Алексея Толстого и пышную многослойную юбку, и рукава-воланы, и манишку на груди. Кстати, тенденция накладных воротничков на платье, равно как и объемных плечей, в этом сезоне на пике моды и для девочек, и для их мам.

Цвет

Белый цвет сейчас актуален для любого пола и возраста. Но воздушность детского образа создает свободный летящий фасон и ткань - хлопчатобумажная прошва с кружевной вышивкой. Прошва уже не первый сезон держится в тренде так же, как и натуральные цвета в одежде: белый, бежевый - дань моды экологии. Однотонное скромное платье: в этом году оно настойчиво скрывает девчачьи колени, а на некоторых моделях и вовсе уходит в пол - оживляют милые банты на груди или на плечах.

Шляпы и панамы

Этим летом родителям не придется уговаривать ребенка надеть панаму. Головные уборы: от шляпки до косынки - самый тренд. Они могут быть как без рисунка, так и в тон платью, украшенному ультрамодной полоской или цветочным принтом. Но дизайнеры советуют не перегрузить образ деталями, чтобы не превратить модницу в куклу.

Образ с короткими юбками и длинными гольфами уходит

Закатать рукава

В трендовых мальчишечьих образах мы также встречаем многослойность, манишки и кружево. Но классические фасоны отличает более свободное обращение: объемная рубашка даже в паре с бабочкой носится навыпуск и с эффектно закатанными не выше локтя рукавами. Модельеры предполагают, что ребенку в таком образе будет не жарко за счет натуральных тканей. Остается проверить на практике.

По словам Олеси Костиной, в детскую и взрослую моду возвращаются рваные джинсы с необработанным нижним краем, широкие палаццо или в стиле мом: зауженные книзу и расширенные на уровне бедер, их носят с ярким спортивным топом или ремнем. А к осени наберет силу подростковый диджитал-стиль с яркими неоновыми оттенками, объемными капюшонами и невообразимым количеством ярких принтов.

Обувь

Белые кроссовки, сандалии и шлепки

Активных тинейджеров в этом сезоне сделают модными белые кроссовки и футболки с принтами-мемами.

Но в сорокаградусную жару носить закрытую обувь неполезно, достойная альтернатива - сандалии на ремешке или шлепки - это тоже тренд.

Разнообразить популярный сегодня спортивный образ можно будет широкими спортивными брюками и топом-майкой. Причем, как уточняют дизайнеры, здесь допускаются и короткие варианты, если брюки длинные.

А вот надев на девочку короткие шорты, выберите майку, которая полностью скроет живот.

И завершающий штрих - яркая бейсболка.

Прически

Эффект мокрых волос

Главный тренд в прическах нынешнего лета - акценты на элементы.

Как утверждает стилист Каспийской недели моды Гарина Романова, сегодня укладка юной модницы может быть любой в зависимости от длины и типа волос, но очерченный локон с эффектом мокрых волос - хит сезона. Такой дизайн позволяет привлечь внимание к лицу не ярким макияжем, а завитком - тенденция к естественности.

Образ больше подходит для девочки-подростка, модным малышам парикмахеры советуют ангельские кудри - снова отсыл к образу Мальвины. Как видно, это устоявшаяся тенденция, которая останется в моде надолго.