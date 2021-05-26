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26.05.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Для производства органической продукции создадут экологический фонд

Текст: Татьяна Ткачёва
Производство органических продуктов будет расти в среднем на 15 процентов в год. И станет важным драйвером роста для фермеров. Такой прогноз дали в Россельхозбанке, изучив перспективы рынка органики. Исследование есть в распоряжении "Российской газеты".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По мнению экспертов, к 2030 году объем продаж органической продукции в стране вырастет до 40 миллиардов рублей. Сейчас он составляет около десяти миллиардов. Это не более 0,1 процента от общего потребления продовольствия. В развитых странах доля органики достигает пяти-шести процентов. Общемировой объем ее рынка оценивается в 100 миллиардов долларов, сообщили в Россельхозбанке.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Урале сельхозкооператив занялся органическим земледелием

Органическая продукция занимает устойчивые позиции на рынках стран ЕС, США и Китая. Так, в Лихтенштейне, Австрии и Эстонии доля земель, используемых под производство органики, в общей площади сельхозугодий превышает 20 процентов. В Финляндии, Швейцарии, Латвии, Италии и Швеции - от 10 до 20 процентов. В России - только 0,3 процента.

"В нашей стране органик-производство находится в самом начале развития, а темпы его роста пока ниже общемировых. При этом спрос постоянно растет, - отмечает председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. - С учетом, что около 90 процентов российского рынка занимает импорт, мы видим большой потенциал его замещения. И даже перспективы роста экспорта органической продукции. Для нас комплексная поддержка российских производителей органики и создание условий для развития и популяризации этого направления являются важной задачей".

Стимулом для бизнеса способны стать прежде всего финансовые меры, учитывающие специфику органического производства. Например, специализированные банковские продукты. Они должны быть синхронизированы с программами господдержки. А график погашения кредитов - составлен с пониманием структуры себестоимости продукции.

Не менее важны инструменты продвижения. Так, на онлайн-платформах "Свое Фермерство" и "Свое Родное" собрано более 20 сервисов для ведения агробизнеса, в том числе для органик-производителей. Последний помогает производителям решить широкий спектр задач, в том числе по сертификации, добавил Листов. Обязательная сертификация органик-производства была введена с 1 января 2020 года. Сейчас в едином госреестре 63 предприятия.

Фото: Николай Хижкин/ РИА Новости
Почему рынок органической продукции становится более востребованным

Для развития отрасли необходимы сервисы, упрощающие доступ производителей органики на рынки сбыта. По оценкам банка, наибольший потенциал здесь имеют представители микро- и малого бизнеса. Важны образовательные и информационные проекты, ориентированные не только на действующие хозяйства, но и на помощь начинающим. В числе таких инициатив - федеральный проект "Школа фермера", где предприниматели бесплатно получают знания и навыки. Сейчас близится к завершению второй поток, который был запущен в феврале 2021 года в 15 регионах.

Кроме того, Россельхозбанк прорабатывает вопрос о создании экологического некоммерческого фонда, одним из направлений работы которого станет поддержка производителей органической продукции.

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