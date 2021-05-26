Доллар впервые в этом году может пробить важный технический уровень

Середина недели ожидается в целом позитивной для рубля. Этому способствуют многие факторы, о которых "Российской газете" рассказал Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade:

- Сообщение о встрече Джо Байдена и Владимира Путина 15-16 июня в Женеве внесло определенность и содействовало оптимизму инвесторов.

Приятной неожиданностью стали и опубликованные во вторник данные по уровню безработицы в России. Она в апреле сократился до 5,2 процента после 5,4 процента в марте. Цена нефти Brent поднялась с начала недели с 65 долларов за баррель в диапазон 68-69 долларов.

Сегодня можно ожидать достаточно спокойное движение курса рубля в текущих диапазонах. Инвесторы обратят внимание на выходящий еженедельный показатель запасов нефти в США. Ожидается, что они сократились на 1,28 миллиона баррелей, тогда как неделей ранее было увеличение на 1,32 миллиона баррелей.

В случае подтверждения такого снижения запасов Brent может подняться в цене к 69 долларам и выше. Альтернативный сценарий - уход котировок вниз к 67,7 доллара. Такая динамика способна укрепить или ослабить российской валюты. Наиболее актуальный диапазон на среду: 73,1-73,9 рубля за доллар и 89,3-90,3 рубля за евро.

В дальнейшем до конца недели стоит обратить внимание на данные по ВВП США за первый квартал и по международным резервам ЦБ РФ, а также на показатели инфляции в США.

Американская статистика важна тем, что может подтвердить или приостановить общий тренд ослабления доллара в мире. Эта тенденция последнего времени - также один из драйверов укрепления рубля.

Кроме того, до конца недели еще действует налоговый период в России с продажей валютной выручки экспортерами. Поэтому, следуя общей тенденции, доллар к пятнице может опуститься к важным техническим уровням в районе 72,8 рубля. А евро - 89,4 рубля. Верхние же границы актуального коридора на ближайшие дни - 74,6 рубля за доллар и 90,4 рубля за евро.

В целом май, безусловно, останется периодом укрепления российской валюты, благодаря позитивным изменениям геополитической обстановки и повышению склонности к рискам на финансовых площадках.