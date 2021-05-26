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26.05.2021 18:21
Рубрика: Культура

В Израиле найден древний амулет для защиты от сглаза и демонов

Текст: Денис Передельский
Фото: Dafna Gazit/Israel Antiquinies Authority Фото: Dafna Gazit/Israel Antiquinies Authority
Фото: Dafna Gazit/Israel Antiquinies Authority

В Израиле местная семья передала в дар Управлению древностей 1500-летний амулет от сглаза, который дает ученым новое представление о повседневной жизни на территории этой страны в византийский период.

Фото: wikipedia.org
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Как сообщает The Jerusalem Post, амулет представляет собой кулон, который надо было носить на шее. Его возраст составляет порядка 1500 лет. Артефакт при этом сохранился довольно хорошо.

Интересно, что найден он был, по словам дарителей, еще около 40 лет назад в деревне Арбель в Галилее. Его нашел один из первых жителей этого населенного пункта, ныне уже покойный. Почти полвека реликвия хранилась в семье, пока не была передана ею в дар Управлению древностей Израиля.

Древний кулон имеет правильную треугольную форму. На одной его стороне изображен всадник, голова которого овеяна нимбом. Этот всадник бросает какой-то шар в женщину, находящуюся на земле. Рисунок окружен надписью на греческом языке: "Единый Бог, побеждающий зло".

Внизу, под изображением коня, выгравировано несколько греческих букв, которые, по мнению экспертов, являются эквивалентом еврейского написания имени бога Яхве. Обратная сторона амулета также украшена рисунком. Там изображен пронзенный стрелами глаз, окруженный двумя львами, змеей, скорпионом и птицей. Здесь также имеется надпись на греческом языке, означающая "Единый Бог".

Фото: PAPACSUM-ADV Estudios
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"Артефакт является предметом из группы амулетов V-VI веков нашей эры происхождением из Леванта, - считает доктор Эйтан Кляйн, замглавы управления по предотвращению краж древностей. - Вероятно, они производились в Галилее и Ливане. Эту группу амулетов иногда называют "печатью Соломона". Всадник изображается побеждающим злого духа - в данном случае женщину, отождествляемую с мифологическим персонажем Гелло, который угрожает женщинам и детям и ассоциируется со сглазом".

Глаз на реверсе ученые идентифицировали как сглаз, который атакуют и побеждают различными способами. Следовательно, делают они вывод, амулет, вероятно, использовался для защиты от сглаза и демонов, возможно, для защиты конкретно женщин и детей.

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