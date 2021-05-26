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26.05.2021 16:12
Рубрика: Власть

Экипажи Ту-22М3 осваивают в Сирии новые маршруты

Текст: Юрий Гаврилов
Дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые в начале этой недели были перебазированы на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, провели первые полеты. По информации Минобороны РФ, экипажи "Туполевых" приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства над Средиземным морем.
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны РФ. Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны РФ. Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны РФ. Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Такие рейды имеют свои особенности. Прежде всего, они связаны с выдерживанием заданного маршрута. Когда под крылом самолета на десятки километров простирается море, ориентироваться в воздухе по большей части приходится по бортовым приборам. Летчиков морской авиации этому учат с курсантской скамьи. Пилоты дальней авиации тоже владеют такими навыками.

Фото: Министерство обороны РФ
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Не стоит забывать, что тот же Ту-22М3 может забираться на высоту более 13 тысяч метров и идти по маршруту протяженностью почти 7 тысяч километров на скорости до 2300 км в час. Отыскивать на такой высоте и при такой скорости ориентиры и на земле-то сложно. Что уж говорить про море. И тогда на помощь экипажу приходит "умная" навигационная аппаратура. Пилотов она, конечно, не заменит. Но всегда подскажет летчикам правильный путь и предупредит об отклонении от заданного маршрута.

Сейчас она помогает экипажам российских дальних бомбардировщиков осваивать небо над Средиземноморьем. Понятно, что это не самоцель. Навыки пилотирования и боевого применения Ту-22М3 в этом регионе необходимы летчикам для решения конкретных задач.

Учитывая, что в Средиземном море на ротационной основе находится оперативное соединение ВМФ России, не исключено, что дальнюю авиацию могут привлечь к воздушному патрулированию в зоне его ответственности.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военная операция РФ в Сирии

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