Люди пьют плохую воду, а кто отвечает за текущую из крана жидкость - поставщики воды или управляющие компании - непонятно. Причины некачественной воды могут быть разными, отмечает исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова. В некоторых регионах изначально плохая вода в источниках водоснабжения - например, в Калмыкии или в астраханских степях она очень соленая.

По данным Счетной палаты, от 30 до 40% населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам. Тем не менее со станций водоподготовки вода уходит чистой, за этим строго следят надзорные ведомства.

Зачастую проблема в инженерных сетях на подходе к многоквартирному дому и внутри него. Особенно эта проблема актуальна для старого жилья, где общедомовые коммуникации не меняли десятилетиями. Вот тут и возникает проблема - ответственных за трубы не найти. При этом отказ от воды из-под крана обходится совсем недешево. В 2020 году были приняты поправки в Жилищный кодекс о том, что жители могут требовать перерасчета при некачественном предоставлении коммунальных услуг. Но сделать это не просто. Но почти нигде нет оборудования, которое позволяет отслеживать, какого качества коммунальные услуги на входе в дом.

Если по какому-то параметру вода не соответствует нормативам (слишком жесткая, превышение содержания магния, брома или других веществ), у водоканала должен быть план повышения ее качества. Если до крана в квартире вода все же доходит некачественной - причиной могут быть проблемы в магистральных сетях (за них отвечают водоканалы) либо во внутридомовых сетях (например, они не были промыты).

"За состояние внутридомовых сетей водоканал ответственности не несет - это прерогатива управляющих компаний. К сожалению, не всегда вовремя меняются или прочищаются трубы внутри домов, что приводит к вторичному загрязнению воды и ее плохому качеству. В зоне ответственности водоканала: постоянный контроль качества воды на выходе со станции водоподготовки и регулярный отбор проб воды на сетях. Но на "входе" в дома такого оборудования не бывает, и это практически невозможно сделать", - говорит Довлатова.

Программой производственного контроля должны быть предусмотрены места отбора проб воды, в том числе при поступлении воды в многоквартирный дом, сообщили в минстрое. Однако управляющие компании (УК), управляя домами и предоставляя коммунальные услуги, не производят воду. По закону о водоснабжении и водоотведении программы производственного контроля качества воды разрабатывают предприятия системы водоснабжения: водоканалы, владельцы сетей водоснабжения. УК к ним не относятся и не эксплуатируют объекты централизованных систем водоснабжения. Следовательно, на них не распространяются требования о ведении производственного контроля и разработки программ контроля качества, отмечает минстрой.

Но в последние 2-3 года надзорные органы все чаще выдают УК предписания разрабатывать программы производственного контроля за качеством воды в домах. Штраф за отсутствие программы - 10-20 тыс. руб. Такие обращения поступают от УК из Санкт-Петербурга, Забайкальского края, Волгоградской, Вологодской и других областей, сообщает юрист "ЖКХ-Контроль" Бахрам Арбобов.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что неудовлетворительное состояние водопроводных сетей жилого дома серьезно влияет на качество питьевой воды в квартирах и становится поводом для жалоб населения. "Лабораторные исследования питьевой и горячей воды в рамках производственного контроля позволяют установить место и возможные причины ухудшения качества воды с учетом балансовой принадлежности сетей", - отмечают в ведомстве. Программы производственного контроля воды должны разрабатывать УК, согласовывая с Роспотребнадзором показатели, кратность и точки отбора проб, считают в ведомстве. "Например, можно проводить пять проб два раза в год", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Однако это увеличит издержки УК и может привести к росту стоимости услуг для жителей. Впрочем, эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук подчеркивает, что жильцы для того и нанимали УК, чтобы она следила за качеством коммунальных услуг. По его мнению, программы производственного контроля качества воды обязательны для УК, речь идет о проверке воды на отсутствие радиации, вредных микроорганизмов, неприятных запахов и вкуса. Покупки оборудования при этом не требуется - УК может заключить договор с лабораторией, которая два раза в квартал будет отбирать и анализировать пробы. "Это входит в общедомовые нужды и может стоить несколько тысяч рублей в месяц", - считает Склянчук.