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26.05.2021 09:09
Рубрика: Экономика

Эксперт предупредил об опасности попытки заработать на кешбэке

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Программы кешбэка являются "мотивационной приманкой" потребителя, поэтому пользоваться такими продуктами необходимо крайне осторожно. Об этом заявил руководитель академии финансовых советников QBF Григорий Пахомов.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"Покупатель начинает тратить все больше денег, забывая, что за высоким кешбэком стоят высокие траты. Чем больше кешбэк, тем больше было потрачено изначально на покупки", - заявил экономист в интервью агентству "Прайм".

Он также отметил, что кешбэк, как правило, предоставляется с тех товаров или услуг, где уже заложена высокая маржинальность. Второй вариант - когда спрос на товар изначально очень слабый.

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