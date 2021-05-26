Эксперт предупредил об опасности попытки заработать на кешбэке

Программы кешбэка являются "мотивационной приманкой" потребителя, поэтому пользоваться такими продуктами необходимо крайне осторожно. Об этом заявил руководитель академии финансовых советников QBF Григорий Пахомов.

"Покупатель начинает тратить все больше денег, забывая, что за высоким кешбэком стоят высокие траты. Чем больше кешбэк, тем больше было потрачено изначально на покупки", - заявил экономист в интервью агентству "Прайм".

Он также отметил, что кешбэк, как правило, предоставляется с тех товаров или услуг, где уже заложена высокая маржинальность. Второй вариант - когда спрос на товар изначально очень слабый.