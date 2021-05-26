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26.05.2021 12:06
Рубрика: Экономика

Эксперты предложили ввести в России новую форму занятости

Текст: Василий Кошкин

В России необходимо законодательно закрепить новый формат занятости, который получил развитие во время пандемии. Речь идет о "платформенной занятости", когда человек является не наемным работником, а посредником между онлайн-платформой и получателем услуг, сообщает РБК со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.

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Аналитики ВШЭ отмечают, что под действие новой формы занятости могут попасть такие профессии, как доставщик еды или таксист.

Авторы исследования отмечают, что подобный формат работы не вписывается в формат традиционных отношений по найму. Сейчас курьеры и таксисты оформляются в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей, что позволяет назвать их "фиктивно самозанятыми".

Альтернативный вариант - работа без оформления. В обоих случаях работник, по сути, теряет возможность защитить свои права.

"Существует риск, что при отсутствии подвижек в изменении законодательства платформенная экономика будет свернута либо уйдет в тень", - отмечают авторы исследования.

Экономика Работа Занятость Наука и образование Высшая школа экономики Рынок труда

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