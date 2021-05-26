Эксперты предложили ввести в России новую форму занятости

В России необходимо законодательно закрепить новый формат занятости, который получил развитие во время пандемии. Речь идет о "платформенной занятости", когда человек является не наемным работником, а посредником между онлайн-платформой и получателем услуг, сообщает РБК со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.

Аналитики ВШЭ отмечают, что под действие новой формы занятости могут попасть такие профессии, как доставщик еды или таксист.

Авторы исследования отмечают, что подобный формат работы не вписывается в формат традиционных отношений по найму. Сейчас курьеры и таксисты оформляются в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей, что позволяет назвать их "фиктивно самозанятыми".

Альтернативный вариант - работа без оформления. В обоих случаях работник, по сути, теряет возможность защитить свои права.

"Существует риск, что при отсутствии подвижек в изменении законодательства платформенная экономика будет свернута либо уйдет в тень", - отмечают авторы исследования.