Есть ли риски подорожания рыбы

Новости

В Москве вручили медали сербским географам 22:34
Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений полетов над Беларусью 22:33
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon 22:20
В парке "Царицыно" стартовал новый сезон экспозиции "Сад лекарственных растений" 22:11
Суд арестовал двух высокопоставленных сотрудников ГУВО Росгвардии 21:28
Путин: Гособоронзаказ в 2020 году был выполнен на 99,8%, несмотря на пандемию 21:21
Валерий Фальков: Все вузы России готовы к приемной кампании 21:12
Более 33,3 тысячи военнослужащих вылечили от коронавируса 20:55
СК предъявил обвинение в гибели 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом 20:55
Элджею грозит лишение прав за отказ от освидетельствования 20:50
Восемь человек погибли при стрельбе в Калифорнии 20:18
Умерла актриса из "Тутси" и "Голого пистолета" Луис Де Банзи 20:17
В МЭР посоветовали молодежи перспективную индустрию для заработка 20:10
Вышел трейлер боевика о битвах с пришельцами "Война будущего" 19:52
ВШЭ стала единственным вузом из РФ в 5 предметных областях рейтинга ARWU 19:52
Женская сборная РФ по волейболу обыграла Бельгию в Лиге наций 19:45
Косачев: Запад опасно зациклился на монополярности мироустройства 19:34
Вышел русский трейлер специального выпуска сериала "Друзья" 19:25
Владимир Путин назначил нового заместителя Генпрокурора России 19:20
Анонсирован комикс о приключениях Бэтмена в России 19:10
Генпрокуратура признала нежелательными в России три немецких НПО 19:09
СК опроверг данные о завершении расследования дела о хищениях в РКК "Энергия" 18:44
Путин: Число работающих граждан в РФ нужно увеличить еще на 700 тысяч 18:31
Семак признан лучшим тренером в РПЛ минувшего сезона 18:18
Эксперты оценили, к чему приведет замедление Google 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 21:36
Рубрика: Экономика

Всплытие покажет

Есть ли риски подорожания рыбы
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8466)
Россельхознадзор не вводил запрет на досмотр рефрижераторных контейнеров с рыбой - речь идет только о некоторых послаблениях из-за коронавируса, заявили в ведомстве. И все слухи о возможном подорожании рыбной продукции якобы по этой причине не имеют никаких оснований.

На фоне пандемии ведомство поручило своим территориальным управлениям снизить количество досмотров продукции, следующей транзитом (без перегрузки) через железнодорожные станции и порты. Физические досмотры проводятся, только если выявлены нарушения в документах.

Фото: Информационный портал "Ветеринария и жизнь"/ РИА Новости
Россельхознадзор объявил о снижении цены на вакцину от COVID-19 для животных

Однако при перегрузке в новые контейнеры, в том числе после длительного хранения, физический досмотр груза, включая проверку температурного режима в контейнерах, проходит как обычно. После проверок оформляются ветеринарные сопроводительные документы. Этот механизм не менялся и является обязательным.Также физический досмотр проводится при выгрузке товара в конечном пункте доставки. Ветконтроль проводится только в морских, авиационных портах и на железнодорожных станциях.

"Физический досмотр продукции является неотъемлемой частью подтверждения безопасности рыбной продукции, поступающей на стол потребителю", - подчеркивают в Россельхознадзоре.

Там также пояснили, что в 2021 году в связи с изменением традиционных рынков сбыта и увеличением объемов поставок рыбной продукции в Европу, ведомство оптимизировало процедуру контроля рыбной продукции, идущей на экспорт. Сейчас физический досмотр рыбы, которая идет с Дальнего Востока в Европу, проводится только в местах погрузки. При дальнейшей перегрузке в портах Санкт-Петербурга инспекторы Россельхознадзора только фиксируют факт перегрузки в импортные контейнеры и вносят изменения о транспортном средстве в ветсертификат.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил о проблемах в доставке рыбы с Дальнего Востока из-за проверок территориальных подразделений вопреки якобы запрету на них со стороны головного подразделения. Это может нести угрозы роста цен на рыбу, посчитали в СМИ.

В Россельхознадзоре пришли к выводу, что появившаяся информация о росте цен на рыбу - не более чем "информационная спекуляция" отдельных представителей рыбоперерабатывающей промышленности, чтобы попытаться избежать ветеринарно-санитарного контроля. Отсутствие контроля и проверок может нести прямые риски для жизни и здоровья людей, подчеркнула советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

По ее словам, служба периодически сталкивается с такими информационными "атаками", которые не имеют под собой никаких объективных причин. Компании поднимают информационный шум в СМИ, а при проверках выявляются серьезные нарушения.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Правительство Минсельхоз Цены на продукты

Главное сегодня

Путин подписал закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми
Сборная России обыграла Данию на ЧМ по хоккею
Лукашенко: Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады
Польша не пропустила следовавший в Барселону самолет "Белавиа"
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов