Есть ли риски подорожания рыбы

На фоне пандемии ведомство поручило своим территориальным управлениям снизить количество досмотров продукции, следующей транзитом (без перегрузки) через железнодорожные станции и порты. Физические досмотры проводятся, только если выявлены нарушения в документах.
Однако при перегрузке в новые контейнеры, в том числе после длительного хранения, физический досмотр груза, включая проверку температурного режима в контейнерах, проходит как обычно. После проверок оформляются ветеринарные сопроводительные документы. Этот механизм не менялся и является обязательным.Также физический досмотр проводится при выгрузке товара в конечном пункте доставки. Ветконтроль проводится только в морских, авиационных портах и на железнодорожных станциях.
"Физический досмотр продукции является неотъемлемой частью подтверждения безопасности рыбной продукции, поступающей на стол потребителю", - подчеркивают в Россельхознадзоре.
Там также пояснили, что в 2021 году в связи с изменением традиционных рынков сбыта и увеличением объемов поставок рыбной продукции в Европу, ведомство оптимизировало процедуру контроля рыбной продукции, идущей на экспорт. Сейчас физический досмотр рыбы, которая идет с Дальнего Востока в Европу, проводится только в местах погрузки. При дальнейшей перегрузке в портах Санкт-Петербурга инспекторы Россельхознадзора только фиксируют факт перегрузки в импортные контейнеры и вносят изменения о транспортном средстве в ветсертификат.
Ранее "Коммерсантъ" сообщил о проблемах в доставке рыбы с Дальнего Востока из-за проверок территориальных подразделений вопреки якобы запрету на них со стороны головного подразделения. Это может нести угрозы роста цен на рыбу, посчитали в СМИ.
В Россельхознадзоре пришли к выводу, что появившаяся информация о росте цен на рыбу - не более чем "информационная спекуляция" отдельных представителей рыбоперерабатывающей промышленности, чтобы попытаться избежать ветеринарно-санитарного контроля. Отсутствие контроля и проверок может нести прямые риски для жизни и здоровья людей, подчеркнула советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.
По ее словам, служба периодически сталкивается с такими информационными "атаками", которые не имеют под собой никаких объективных причин. Компании поднимают информационный шум в СМИ, а при проверках выявляются серьезные нарушения.