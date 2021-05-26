Есть ли риски подорожания рыбы

Россельхознадзор не вводил запрет на досмотр рефрижераторных контейнеров с рыбой - речь идет только о некоторых послаблениях из-за коронавируса, заявили в ведомстве. И все слухи о возможном подорожании рыбной продукции якобы по этой причине не имеют никаких оснований.

На фоне пандемии ведомство поручило своим территориальным управлениям снизить количество досмотров продукции, следующей транзитом (без перегрузки) через железнодорожные станции и порты. Физические досмотры проводятся, только если выявлены нарушения в документах.

Однако при перегрузке в новые контейнеры, в том числе после длительного хранения, физический досмотр груза, включая проверку температурного режима в контейнерах, проходит как обычно. После проверок оформляются ветеринарные сопроводительные документы. Этот механизм не менялся и является обязательным.Также физический досмотр проводится при выгрузке товара в конечном пункте доставки. Ветконтроль проводится только в морских, авиационных портах и на железнодорожных станциях.

"Физический досмотр продукции является неотъемлемой частью подтверждения безопасности рыбной продукции, поступающей на стол потребителю", - подчеркивают в Россельхознадзоре.

Там также пояснили, что в 2021 году в связи с изменением традиционных рынков сбыта и увеличением объемов поставок рыбной продукции в Европу, ведомство оптимизировало процедуру контроля рыбной продукции, идущей на экспорт. Сейчас физический досмотр рыбы, которая идет с Дальнего Востока в Европу, проводится только в местах погрузки. При дальнейшей перегрузке в портах Санкт-Петербурга инспекторы Россельхознадзора только фиксируют факт перегрузки в импортные контейнеры и вносят изменения о транспортном средстве в ветсертификат.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил о проблемах в доставке рыбы с Дальнего Востока из-за проверок территориальных подразделений вопреки якобы запрету на них со стороны головного подразделения. Это может нести угрозы роста цен на рыбу, посчитали в СМИ.

В Россельхознадзоре пришли к выводу, что появившаяся информация о росте цен на рыбу - не более чем "информационная спекуляция" отдельных представителей рыбоперерабатывающей промышленности, чтобы попытаться избежать ветеринарно-санитарного контроля. Отсутствие контроля и проверок может нести прямые риски для жизни и здоровья людей, подчеркнула советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

По ее словам, служба периодически сталкивается с такими информационными "атаками", которые не имеют под собой никаких объективных причин. Компании поднимают информационный шум в СМИ, а при проверках выявляются серьезные нарушения.