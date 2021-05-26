Еврокомиссия к 2030 году сократит количество рабочих зданий с 50 до 25

Европейская комиссия (ЕК) планирует к 2030 году сократить количество своих рабочих зданий с 50 до 25. Подобную идею руководство ЕК вынашивает уже давно, но, вероятно, новую жизнь в нее вдохнула пандемия коронавируса, которая показала, что люди могут работать из дома ничуть не хуже, чем в офисе.

"Мы провели опросы, и более 90 процентов наших сотрудников выступили за то, чтобы два-три дня в неделю работать удаленно… наши офисные помещения будут адаптированы под крупномасштабное использование удаленной работы", - цитирует издание Politico комиссара ЕС по вопросам бюджета и администрирования Йоханнеса Хана. По его словам, ЕК намерена оставить "удаленку" и после окончания пандемии - примерно для 40 процентов сотрудников, а остальным предложат "гибкие офисные помещения", пишет The Parliament Magazine. Ожидается также, что подобные шаги должны помочь комиссии стать более "зеленой" из-за сократившихся выбросов и более привлекательной для новых сотрудников за счет удобного формата работы.

Однако несмотря на то, что рабочих зданий станет вдвое меньше, общая площадь офисов сократится с 780 тысяч квадратных метров всего до 580 тысяч. Главным образом потому, что различные департаменты ЕК одного политического направления, которые раньше располагались по отдельности в многочисленных небольших зданиях, переведут в более крупные, где они будут соседствовать друг с другом, объяснил Хан. И возможно для этого будут приобретены новые постройки и помещения.

По данным газеты L"Echo, грядущий переезд поможет комиссии сохранить от 280 до 440 миллионов евро. По плану, все здания ЕК в итоге будут располагаться исключительно в пределах так называемого Европейского квартала в Брюсселе. Опустеют, в частности, помещения в коммунах столичного региона Эвере и Одергем. С течением времени комиссия будет освобождать и другие здания в зависимости от истечения сроков их аренды и темпов приобретения новых офисов.