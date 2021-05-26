ГД приняла закон об уголовном наказании за незаконную выдачу потребзаймов

Сейчас уже установлена административная ответственность за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов. Однако нелегальные кредиторы и после привлечения к ней продолжают оказывать услуги населению.

В связи с этим предлагается закрепить в Уголовном кодексе состав преступления - незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Авторы пояснили, что для уголовной ответственности ущерб должен быть крупным. Речь о сумме свыше 2,25 миллиона рублей, уточняется в проекте.

Деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения указанного преступления, подлежат конфискации.

За подобное преступление также предусмотрен штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Возможны также обязательные работы на срок до 480 часов. Лишением свободы предусмотрено на срок до трех лет.

При этом гражданин, впервые совершивший нарушение, освобождается от уголовной ответственности, если возместит причиненный ущерб и перечислит в федеральный бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы ущерба.