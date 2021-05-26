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26.05.2021 19:09
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура признала нежелательными в России три немецких НПО

Текст: Иван Егоров

Генеральная прокуратура России по результатам изучения поступивших материалов приняла 26 мая решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности трех иностранных неправительственных организаций. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, речь идет о "Форуме русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.), "Центре либеральной современности" (Zentrum für die Liberale Moderne GmbH) и "Немецко-русском обмене" (Deutsch-Russischer Austausch e.V.).

За членство в нежелательных в РФ НПО вводятся уголовные сроки

По данным Генпрокуратуры, установлено, что деятельность этих трех немецких организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Как уточнили в надзорном ведомстве, информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.

Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство Генпрокуратура

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