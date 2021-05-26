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26.05.2021 00:34
Рубрика: Власть

Вышли в онлайн

Выбраны регионы для электронного голосования в сентябре
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
В этом году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре пройдет в семи регионах России. По результатам рейтингового голосования членов ЦИК при рассмотрении заявок одержали победу Нижегородская, Курская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области, а также город Севастополь. Кроме того, онлайн-голосование пройдет и в Москве, которая не участвовала в общем конкурсе, - для столицы действует закон о проведении соответствующего эксперимента.

На заседании ЦИК во вторник каждый регион представил свою презентацию о готовности к электронному голосованию. Зампред ЦИК Николай Булаев рассказал, что всего в комиссию поступило 10 заявок от регионов с общим количеством избирателей 20 млн граждан. "Можно было бы, конечно, разрешить всем регионам (от которых поступили заявки. - Прим. "РГ".) использовать ДЭГ, но мы предлагаем это количество ограничить, нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему ДЭГ и ограничить использование системы где-то 1-1,5 млн избирателей", - пояснил Булаев.

Фото: iStock
Онлайн-голосование в этом году будет применяться и на муниципальных выборах

Одним из решающих факторов в пользу заявки Мурманской области стала возможность для онлайн-голосования в труднодоступных местах. У Севастополя преимуществом посчитали возможность для голосования местных жителей с помощью ДЭГ в случае их переезда из-за притока туристов в сентябре. У Ростовской области одним из аргументов стало количество участников голосования по поправкам в Конституцию РФ. Курскую, Нижегородскую и Ярославскую области ЦИК поддержал, поскольку в ходе предыдущих кампаний они уже применяли ДЭГ.

В Москве онлайн-голосование на выборах в сентябре будет организовано на разработанной мэрией платформе, в остальных регионах - на платформе, разработанной ЦИК совместно с минцифры и "Ростелекомом". Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что Москва готова к проведению ДЭГ. Он уточнил, что по состоянию на 1 января 2021 года в столице насчитывалось более 7,44 млн избирателей. При этом на портале мэра и правительства Москвы зарегистрировано почти 6,95 млн пользователей, около 6,68 млн из них числятся в регистре избирателей ГАС "Выборы".

Голосование онлайн в этом году будет применяться и на муниципальных выборах 

Во всех утвержденных ЦИК регионах онлайн-голосование также будет применяться и на муниципальных выборах в этом году. "Это сложная задача, никто таких задач перед собой не ставил, не решал. Мы ее решили на тестировании, надеемся, что мы ее успешно решим и в единый день голосования", - заявил Булаев.

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