Госдума одобрила ужесточение наказания за незаконный оборот оружия

Новеллы призваны оказать превентивное воздействие на потенциальных преступников, объяснил зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По расчетам депутатов, удастся сократить число подпольных мастерских, в том числе по изготовлению взрывчатых веществ и устройств. И - как следствие, минимизировать преступления и незаконный оборот в интересах преступных сообществ.

Наказание предусмотрено за незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему. Максимальная планка будет увеличена с четырех до пяти лет.

А если такие деяния будут совершены группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения или интернета, то будут грозить повышенные санкции. Лишить свободы смогут на срок от шести до десяти лет (вместо от двух до шести) со штрафом в 100-200 тысяч рублей. Участникам организованной группы будет грозить лишение свободы на срок от восьми до 12 лет (сейчас - от пяти до восьми лет), а также штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Увеличиваются также санкции за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия и его частей и боеприпасов. Срок теперь составит от четырех до шести лет (сейчас - от трех до пяти). Здесь тоже предусмотрены отягчающие, в результате которых он может вырасти до восьми-десяти лет.

Депутаты привели статистику правоохранительных органов, согласно которой в 2018 - 2020 годах из незаконного оборота было изъято свыше 67 тысяч единиц огнестрельного оружия, 3,3 миллиона боеприпасов, 14 тысяч взрывных устройств и т.п.

Более 60% изъятого оружия является гражданским, переоборудованным в боевые аналоги.

Коментарий

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев:

- Свыше 130 тысяч преступлений в сфере оборота оружия зарегистрированы только за три последних года. Сообщения о ликвидации в различных регионах России подпольных мастерских по производству и переделке оружия и боеприпасов в последнее время поступают с завидной регулярностью. "Черные" оружейники освоили технологии переделки охолощенного, сигнального, газового оружия в боевое.

Масштабы такой деятельности способствуют росту преступности в наших городах и представляют потенциальную угрозу национальной безопасности, так как оружие может изготавливаться в интересах экстремистских и террористических групп. Причем все активнее торговля оружием перемещается в интернет.

Ужесточение наказания окажет профилактическое воздействие на потенциальных преступников. Узнав о том, сколько лет можно вычеркнуть из жизни своими необдуманными действиями, кто-то просто откажется от попыток собрать взрывное устройство или переделать газовый пистолет в боевой, создать подпольную оружейную мастерскую.