Госдума одобрила ужесточение наказания за незаконный оборот оружия

Новости

В Москве откроются шесть детских лагерей 15:25
В Петербурге за сдачу электросамокатов в аренду возбудили уголовное дело 15:22
Вирусолог оценил, насколько безопасны российские вакцины от COVID-19 15:19
Сын актрисы Татьяны Проценко рассказал о последних днях ее жизни 15:14
Российские военные делятся с коллегами опытом гуманитарного разминирования 15:07
Путин подписал закон о выдаче виз без принципа взаимности 15:05
Песков назвал интернет параллельным миром 15:01
Врач сравнил иммунитет у привившихся и переболевших COVID-19 14:53
В Туле на приемную мать завели дело о пытках подростка 14:52
Умер актер Сэмюэл Райт, краб Себастьян из диснеевской "Русалочки" 14:51
"Роскосмос" опубликовал уникальный снимок Суперлуния 14:48
Умерла звезда культового слэшера "Спящий лагерь" Дэзри Гулд 14:41
Путин и Лукашенко встретятся 28 мая 14:40
В Москве резко похолодает к выходным 14:31
Матвиенко призвала формировать моду на экологию 14:25
В Курске девочка погибла от удара током, прикоснувшись к забору 14:24
Кабмин повысил оклады российским военнослужащим 14:15
В США выдан ордер на арест Мэрилина Мэнсона 14:10
Всемирный банк: Новые санкции США не угрожают финстабильности России 14:02
Путин подписал закон об освобождении от медосмотра некоторых призывников 13:56
Песков: Подписание документов по итогам встречи Путина и Байдена не планируется 13:50
Итальянские политики не проявляют желания бороться за кресло мэра Рима 13:50
Польша выдала России вора в законе по кличке Циркач 13:45
Индийский штамм COVID-19 выявили в 53 странах 13:34
Песков: У РФ нет оснований не доверять Беларуси в ситуации с Ryanair 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 15:17
Рубрика: Власть

Госдума одобрила ужесточение наказания за незаконный оборот оружия

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает уголовную ответственность за переделку и сбыт оружия.
Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости

Новеллы призваны оказать превентивное воздействие на потенциальных преступников, объяснил зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По расчетам депутатов, удастся сократить число подпольных мастерских, в том числе по изготовлению взрывчатых веществ и устройств. И - как следствие, минимизировать преступления и незаконный оборот в интересах преступных сообществ.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Госдума одобрила новые требования к медкомиссии на владение оружием

Наказание предусмотрено за незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему. Максимальная планка будет увеличена с четырех до пяти лет.

А если такие деяния будут совершены группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения или интернета, то будут грозить повышенные санкции. Лишить свободы смогут на срок от шести до десяти лет (вместо от двух до шести) со штрафом в 100-200 тысяч рублей. Участникам организованной группы будет грозить лишение свободы на срок от восьми до 12 лет (сейчас - от пяти до восьми лет), а также штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Увеличиваются также санкции за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия и его частей и боеприпасов. Срок теперь составит от четырех до шести лет (сейчас - от трех до пяти). Здесь тоже предусмотрены отягчающие, в результате которых он может вырасти до восьми-десяти лет.

Депутаты привели статистику правоохранительных органов, согласно которой в 2018 - 2020 годах из незаконного оборота было изъято свыше 67 тысяч единиц огнестрельного оружия, 3,3 миллиона боеприпасов, 14 тысяч взрывных устройств и т.п.

Более 60% изъятого оружия является гражданским, переоборудованным в боевые аналоги.

Коментарий

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев:

- Свыше 130 тысяч преступлений в сфере оборота оружия зарегистрированы только за три последних года. Сообщения о ликвидации в различных регионах России подпольных мастерских по производству и переделке оружия и боеприпасов в последнее время поступают с завидной регулярностью. "Черные" оружейники освоили технологии переделки охолощенного, сигнального, газового оружия в боевое.

Масштабы такой деятельности способствуют росту преступности в наших городах и представляют потенциальную угрозу национальной безопасности, так как оружие может изготавливаться в интересах экстремистских и террористических групп. Причем все активнее торговля оружием перемещается в интернет.

Ужесточение наказания окажет профилактическое воздействие на потенциальных преступников. Узнав о том, сколько лет можно вычеркнуть из жизни своими необдуманными действиями, кто-то просто откажется от попыток собрать взрывное устройство или переделать газовый пистолет в боевой, создать подпольную оружейную мастерскую.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Все о личном и служебном оружии

Главное сегодня

Путин и Лукашенко встретятся 28 мая
Кабмин повысил оклады российским военнослужащим
Песков: У РФ нет оснований не доверять Беларуси в ситуации с Ryanair
МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии
Экипаж российского судна спас моряков японской шхуны
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы