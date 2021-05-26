Госдума ввела новые штрафы за нарушение правил маркировки

Госдума приняла закон, который вводит административную ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, в том числе лекарств.

За производство или продажу лекарств без нанесения средств идентификации будет грозить штраф: должностным лицам - 5-10 тысяч рублей, юридическим лицам - 50-100 тысяч рублей.

Такие же штрафы выпишут, если оператору информационной системы маркировки не были предоставлены сведения о товарах и лекарствах.

Еще одна норма касается ввода в оборот табачных изделий без маркировки или с нарушением ее нанесения. Это повлечет за собой штраф для должностных лиц в размере 10-15 тысяч для юрлиц - 100-150 тысяч рублей. При этом товар может быть конфискован.