Госдума ввела штрафы за сокрытие переводов через иностранные кошельки

С 1 октября вводятся штрафы за непредставление (или несвоевременное представление) налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки. Такой закон приняла Госдума.

Штраф для граждан, должностных и юрлиц составит от 20% до 40% суммы, зачисленной на электронное средство платежа.

Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков объяснил, что российские физлица должны отчитываться перед налоговой о зарубежных счетах, если общая сумма зачисленных или списанных за год средств превышает 600 тысяч рублей. Граждане, получающие средства на зарубежные счета, тоже должны информировать ФНС. "Оказалось, что электронные кошельки вот этим законом, действующим, не затрагиваются, - пояснил депутат. - А многие используют их для тех же целей, что и банковские счета".