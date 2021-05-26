Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко обозначил социальные ориентиры

Как будет развиваться социальная сфера Беларуси? На минувшей неделе на этот вопрос в парламенте подробно отвечал заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко.

Главной задачей Правительства вице-премьер назвал не допустить снижения реального благосостояния людей, объема и доступности гарантированных государством услуг. Он также рассказал о новшествах в пенсионной системе страны и о том, какое будущее ждет белорусское образование и здравоохранение.

Особый акцент будет сделан и на воспитании подрастающего поколения

По словам Игоря Петришенко, пенсии в 2020 году увеличились почти на 10 процентов. Впрочем, вице-премьер подчеркивает: каждый ныне работающий должен абсолютно четко осознавать не только зону ответственности государства в этом вопросе, но и свою собственную. Очередной шаг к этому: в Беларуси предстоит реализовать программу развития добровольных накопительных пенсий, позволяющих каждому работающему гарантированно увеличить свою будущую пенсию. Работа по подготовке соответствующего законодательства уже ведется:

- Условно говоря, если гражданин будет готов выделить два или три процента с собственного дохода и положить на накопительный счет, то и государство в лице нанимателя в таких же пропорциональных размерах направит туда соответствующие суммы. По этому пути развиваются многие страны мира. К такому люди готовы и у нас, - раскрыл механизм Игорь Петришенко.

О здравоохранении говорили, понятное дело, в контексте пандемии коронавируса. Как противостоять коварной болезни? При помощи прививок. В соответствии с планом в 2021 году ими будет охвачено не менее 60 процентов населения страны. И здесь неоценима помощь России:

- При вакцинации используются препараты российского и китайского производства. В настоящее время на РУП "Белмедпрепараты" налажен выпуск вакцины "Спутник V" - до 500 тысяч доз ежемесячно. Одновременно с российской стороной на площадях данного предприятия реализуется инвестиционный проект, предусматривающий производство указанной вакцины по полному циклу. Также во исполнение поручения Главы государства Минздравом совместно с Национальной академией наук ведется разработка собственной - отечественной - вакцины. В настоящее время с опережением установленного графика работ получен ее кандидатный вариант, - отметил Игорь Петришенко.

Еще одной немаловажной задачей вице-премьер назвал совершенствование доступности специализированной высококвалифицированной медицинской помощи в регионах. Взят курс на развитие межрайонных и межрегиональных центров:

- Главное здесь - соблюдение правила золотого часа. Уменьшить очереди на высокотехнологичное обследование и лечение, обеспечить консультативную помощь пациентам, для которых поездка в областной центр или столицу проблематична.

Что касается образования, то Правительством, по словам Игоря Петришенко, уже выработаны подходы по изменению формата вступительной кампании. Из предлагаемых новшеств: рассматривается возможность совмещения выпускных школьных экзаменов по отдельным предметам с централизованным тестированием, а при поступлении в вуз - сдачи внутреннего экзамена по профильному предмету.

Особый акцент будет сделан и на воспитании подрастающего поколения. Игорь Петришенко считает: обществу нужны не просто квалифицированные специалисты, но прежде всего образованные, компетентные личности, обладающие развитым чувством ответственности за свою судьбу и судьбу страны. Наряду с этим активно решаются вопросы расширения доступности и повышения качества образования. На уровне общего среднего образования, например, в следующем учебном году завершится полный переход на новые учебные программы.