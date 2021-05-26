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26.05.2021 16:19
Рубрика: Общество

Инфекционист оценил риск заражения COVID-19 от животных

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как считает ведущий научный сотрудник Института им. Гамалеи Минздрава Николай Малышев, бояться своих кошек и собак из-за коронавируса не стоит - случаев заражения человека от домашних животных очень мало.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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"Тем не менее, есть вакцины для защиты животных, это нам говорит о том, что есть такой факт, но все-таки этим фактом пока можно пренебречь", - сказал Малышев "Интерфаксу".

В ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" разработали первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Интерес к ней уже проявили в Евросоюзе, Японии, Аргентине и других государствах. Случаи заражения животных зафиксированы в 27 странах.

Ранее вирусолог объяснил, почему можно доверять новым российским вакцинам от коронавируса. Он что ученые постоянно следят за изменчивостью вируса и подбирают возможные варианты на случай изменений. В России по последним данным заразились свыше пяти миллионов человек, прививки поставили более 27 миллионов граждан.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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