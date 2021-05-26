Вирусолог оценил, насколько безопасны российские вакцины от COVID-19

Новые российские вакцины от коронавируса безопасны и прошли полный цикл доклинических и клинических испытаний. Об этом в интервью KP.RU рассказал доктор биологических наук, вирусолог Александр Семенов.

"Всем сомневающимся важно понять: не была создана принципиально новая вакцина, мы просто модифицировали технологические платформы, которые в нашей стране, а до этого в Советском Союзе, отрабатывались десятилетиями", - сказал он.

Семенов отметил, что новые вакцины стимулируют выработку антител, способных "бить" в общее для всех вирусов уязвимое место, независимо от вида штамма. Вирусолог напомнил, что ученые постоянно следят за изменчивостью вируса и подбирают возможные варианты на случай, если он кардинально изменится.