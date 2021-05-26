Кабмин направит 1 млрд рублей на разработку туристических территориальных планов

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить один миллиард рублей на создание детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом. Первыми такие документы получат Крымский полуостров, Дальний Восток и регионы Золотого кольца.

Планы будут содержать оценку ресурсов и потенциала региона, предложения по зонированию территории, расширению гостиничных мощностей и моделированию туристических потоков. Они станут базой для развития туризма на местах. На их основе будут вноситься изменения в документы территориального планирования, выстраиваться взаимодействие региональных и федеральных властей с целью дальнейшего развития туристического потенциала.