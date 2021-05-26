Как арендовать снаряжение для отдыха и путешествий

Аренда вещей для отпуска может спасти бюджет и место в багажнике. Снаряжение необходимо всего на пару недель в году, и многие путешественники предпочитают брать палатки, спальные мешки, коврики в аренду, чтобы сэкономить на покупке дорогостоящего инвентаря.

Аренда шестиместной палатки (от тысячи рублей в сутки) сойдет для компании, которая выезжает на природу не часто. Фото: REUTERS

Поход в складчину

В больших городах можно взять в пользование почти любую вещь. Большим спросом пользуются дорогостоящие вещи. К примеру, автомобильные боксы. По данным "Авито Услуг", в среднем обзавестись дополнительным багажником можно за 6,6 тысячи рублей. С той же суммы стартует и продажа самых маленьких боксов. Вопрос в том, нужен ли он? Ведь после поездки его придется где-то хранить. Кому-то может быть выгодна аренда автохолодильника. В продаже средняя стоимость самых ходовых моделей составляет 8-10 тысяч рублей, в аренду же их можно взять за 600 рублей в день.

Если в поход идет большая компания, то аренда шестиместной палатки (от тысячи рублей в сутки) сойдет для тех, кто выезжает на природу не часто.

А вот выгоды от аренды велосипедов призрачны. К примеру, ребенку уже на следующий год понадобится новый двухколесный друг. Но даже в этом случае имеет смысл купить свой: за 1,5-2 месяца ежедневного пользования такая покупка окупается. Стоимость аренды взрослых велосипедов в этом году повысилась на 25%, средняя сделка заключается на 10 тысяч рублей, сообщили в "Авито". Поэтому брать его в пользование есть смысл только на небольшой срок или если не хочется транспортировать его в место, где собираетесь кататься. При частом использовании за несколько сезонов окупается покупка даже дорогого велосипеда.

Подписались на коляски

Наибольший интерес вызывает аренда детских вещей, и не только для отпуска и путешествий. "Дети быстро растут, меняется не только размер, но интересы и потребности, - говорит сооснователь сервиса аренды вещей Next2U Екатерина Крайванова. - Автолюлька, большая коляска, детский развивающий коврик, ванночка - это и многое другое нужно только первые месяцев шесть. А потом что? Продавать? Выбрасывать? Хранить? Где? Не просто так мы видим множество интернет-барахолок, переполненных детскими товарами". Детские вещи нужны в большом количестве, но очень непродолжительное время. Для таких случаев есть подписка на детские вещи: платишь каждый месяц фиксированную сумму и выбираешь вещи по возрасту.

В больших городах можно взять в аренду почти любую вещь

В путешествии многие родители стараются все необходимое взять с собой, вместо того чтобы арендовать это уже на отдыхе, отмечают в системе бронирования Можайка.ру. Если заранее узнать предложения по аренде от отелей, многое не придется везти на отдых. Так, гостиницы часто предлагают взять на прокат коляски, люльки, манежи и радионяни.

Все в сборе

Компании по аренде вещей разрабатывают все новые предложения. К примеру, тематические комплекты. Можно взять в прокат комплект: велосипед, детское кресло с багажником для его установки, насос, велозамок и шлемы. Стоить такой комплект будет от одной тысячи рублей в сутки, и не придется что-то докупать, чтобы отправиться в путь. Также есть туристические комплекты из палаток со спальными мешками, ковриками, комплекты для вечеринок на даче с тентом и мангалом.

Дачники с прошлого сезона вообще стали новой категорией клиентов для сервисов аренды. Появилось большое количество людей с участками, которые еще не успели обзавестись постройками. Чтобы начать отдыхать на своей земле, они арендуют мелкие бытовые постройки, которые доставляются прямо на участок: бытовки, туалеты и бани-бочки. "Рациональные дачники предпочитают брать бани в аренду, - утверждает руководитель маркетинговых проектов "Авито Услуг" Иван Чулков. - Такую конструкцию доставляют на участок, собирают - и через несколько часов она готова". Арендовать ее можно даже по часам - от 800 рублей час, или 8 тысяч рублей в сутки.