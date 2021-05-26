Депутаты и эксперты Союзного государства обсудили, как вместе противостоять внешним вызовам и угрозам

На минувшей неделе в комбинированном онлайн- и офлайн-формате с подключением студий в Москве, Минске, Санкт-Петербурге, других городах прошла международная конференция "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства".

Россия и Беларусь не могут не отвечать на внешние угрозы. Одна из форм противодействия - проведение совместных военных учений. РИА Новости

В обстоятельном разговоре приняли участие более 50 спикеров: депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, представители Постоянного Комитета Союзного государства, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Межпарламентской Ассамблеи ОДКБ, министерств и ведомств... На пленарном заседании и трех специализированных секциях обсуждались вопросы соблюдения прав и свобод граждан в Союзном государстве и зарубежных странах, анализировалась практика применения избирательного законодательства, рассмотрены проблемы сохранения исторической памяти, методы противодействия попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Великой Отечественной войны.

Нас бьют, а мы крепчаем

На пленарном заседании выступающие в один голос заявляли, что наши страны находятся под беспрецедентным внешним давлением, вызванным процессами глобальной трансформации мира. Брошены огромные силы на подрыв Союзного государства.

- Беларусь и Россия испытывают беспрецедентное внешнее давление, которое выражается как в применении традиционных политических, экономических и правовых механизмов, так и в новых, зачастую нечистоплотных, приемах и выпадах. Эти действия направлены на лишение экономической и политической самостоятельности наших стран, потерю суверенитета, - заявил модератор конференции, председатель Комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Сергей Рачков. Он подчеркнул, что государства не могут не реагировать на попытки ущемления прав граждан, вмешательство во внутренние дела.

Эксперты сошлись во мнении, что на подрыв Союзного государства брошены огромные силы

Зампредседателя Парламентского Собрания Иван Мельников констатировал, что Россия и Беларусь за годы существования Союзного государства неоднократно становились объектами несовместимых с нормами международного права нападок со стороны ряда стран, международных органов и организаций. Попытки дестабилизировать ситуацию в наших странах будут продолжаться.

Как рассказал заместитель председателя Парламентского Собрания Андрей Савиных, современная борьба за геополитическое господство не предполагает классического военного вторжения, линия противостояния все больше смещается в мировоззренческую и экономическую плоскость.

Беларусь выступила с инициативой формирования пояса цифрового добрососедства. Речь идет о выработке правил поведения в виртуальном пространстве для снижения конфронтации и повышения уровня доверия.

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предложил белорусским парламентариям создать единую комиссию для борьбы с вмешательством в дела наших стран. Такие попытки делают зарубежные неправительственные организации и фонды.

- Это те фонды, которые "лезут" и в Россию, и в Беларусь, и методики у них одинаковые. Что делать перед лицом этих угроз? Объединяться! Чем больше на нас давят, тем сильнее растет наша сопротивляемость, - подчеркнул Василий Пискарев. Парламентариям необходимо усилить оперативное взаимодействие для совместного поиска законодательных ответов на те вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются наши страны.

Член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Олег Гайдукевич отметил, что Беларусь и Россия в этих непростых условиях укрепляют свое сотрудничество. Оно идет во многих сферах, особенно в области национальной безопасности, обороны, координации работы правоохранительных органов.

Уметь защищаться

Жаркая дискуссия разгорелась на специальной секции по противодействию внешним вызовам и угрозам и соблюдению прав и свобод граждан в Союзном государстве и зарубежных странах.

Открывая секцию, зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Сергей Сивец отметил, что с учетом современных реалий должны быть переосмыслены ключевые направления углубления интеграционных процессов. Параллельно следует обеспечить их нормативное правовое сопровождение. Как отметил заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин, сегодня в отношении России и Беларуси ведется достаточно агрессивная политика со стороны Запада. Никогда так близко к нашим границам не располагались ракетные комплексы и не стояли войска НАТО.

- Россия и Беларусь не могут не отвечать на внешние угрозы. Одна из форм противодействия - проведение военных учений, - сказал Алексей Кубрин. - Главное учение этого года - "Запад-2021" - пройдет в сентябре-октябре. Оно станет итогом всех тех небольших учений, которые проводятся уже сейчас. По словам заместителя Госсекретаря, большая работа ведется и в рамках информационной безопасности. Есть отдельная программа, которая сейчас находится в стадии активной реализации. При этом, как подчеркнул Алексей Кубрин, кибератак будет все больше, но в наших странах есть соответствующие структуры, которые на отечественной электронно-компонентной базе смогут не допустить их на стратегические объекты. Он также отметил, что в Союзном государстве рассматривается весь спектр вопросов безопасности: от силового блока до социального. Сегодня особенно важно работать с молодежью.

Член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Анна Старовойтова рассказала, что в российских и белорусских учебниках нет полной информации о Союзном государстве. Чтобы устранить это, необходимо консолидировать все виды ресурсов, делая акцент на человеческом потенциале. Она отметила, что ценности православной, славянской цивилизации нужно защищать наравне с экономикой. Пора менять подходы к управлению человеческим потенциалом.

Право на выбор

Сегодня выборы становятся порой поводом для неприкрытого вмешательства в дела страны. Как рассказала председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, события политической жизни последних двух десятилетий показывают, что ни одно государство, где нет полной монополии на власть, не свободно от угрозы госпереворотов. Лидия Ермошина отметила, что перед странами стоит сверхсложная задача по выработке способов организации избирательных процессов таким образом, чтобы они не смогли трансформироваться во взрывную волну, способную обрушить общий дом.

Директор Белорусского неправительственного аналитического центра "Актуальная концепция" политолог Александр Шпаковский считает, что для Союзного государства важен вопрос формирования суверенного интернета. Цифровые медиа и социальные сети формируют новую информационную реальность. На фоне снижения доверия к традиционным политическим авторитетам, которое наблюдается по всему миру, соцсети, блогеры берут иллюзией свободы слова и неангажированностью.

- В союзе с Россией мы сможем вынудить те же "Фейсбук" и "Твиттер" действовать в рамках наших национальных законов, - отметил Александр Шпаковский.

Сохранить память

Как подчеркнул замминистра информации Беларуси Игорь Бузовский, память о подвиге солдат в Великой Отечественной войне становится полем борьбы за право на интерпретацию общегосударственного национального прошлого.

Ценности славянской цивилизации нужно защищать наравне с экономикой, ориентируясь на человеческий потенциал

- Борьба за историческую память разворачивается и в цифровом пространстве. Мы являемся свидетелями грубой фальсификации многих исторических фактов. Эта борьба приобретает характер не только межнационального, но и глобального противоборства, - отметил Игорь Бузовский. Сегодня, согласно опросу, более 59 процентов белорусов предпочитают получать информацию из социальных сетей и телевидения. Каждый второй опрошенный читает новости на информационных ресурсах в интернете, каждый третий - ведет мессенджеры или узнает информацию от родственников. Важно совместно с российской стороной работать по выявлению и ограничению доступа к интернет-ресурсам, противоречащим нравственным устоям и искажающим подвиг нашего народа в годы войны.

Член Постоянной комиссии Совета Республики Нацсобрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрий Воронюк уверен, что необходима максимальная вовлеченность молодых людей в общественно-полезные проекты.

- Главные задачи патриотической работы - закрепление за каждой организацией памятников, мемориалов и памятных мест Великой Отечественной войны. Работа должна быть круглогодичной. Вторая задача - максимальное общение с живыми свидетелями войны. Важной работой является участие в патриотическом движении семьи, - заявил он.

По итогам работы конференции будут подготовлены рекомендации для министерств и ведомств, молодежных объединений и СМИ Беларуси и России.