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26.05.2021 19:32
Рубрика: Экономика

Давление в трубах

Как российский газ справляется с растущей конкуренцией в Европе
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8466)
За пять лет экспорт газа из Азербайджана в Европу вырос в три раза, преодолел границы Турции и теперь доходит до Греции и Италии. На фоне российских поставок, покрывающих 32,2% потребностей европейского рынка (по данным 2020 года), экспорт азербайджанского газа продолжает казаться незначительным. Но если в 2016 году он составлял всего 3% от российского, то в I квартале 2021 года - почти 10%.

Проблема еще в том, что поставки из Азербайджана направлены в Турцию и страны Южной Европы, а наилучшие позиции у российского газа в странах Северной и Центральной Европы. На юге среди потребителей нашего газа только два крупных - Турция и Италия. Основной маршрут экспорта из России в регион, не считая транзит через Украину - "Турецкий поток" и его европейское продолжение (две нитки по 15,75 млрд кубометров в год). Для Турции есть еще "Голубой поток" мощностью 16 млрд кубометров в год.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Азербайджанский газ поставляется по "Южному газовому коридору", состоящему из трех газопроводов - Южно-Кавказского газопровода (из Азербайджана в Турцию, мощность 29 млрд кубометров), TANAP (через Турцию, 16 млрд) и TAP (через Грецию в Италию, 10 млрд). Сейчас оператор TAP (газопровод был запущен только в конце прошлого года) начал принимать запросы на увеличение его мощности, вплоть до 20 млрд кубометров. Для сравнения, в весьма удачный для "Газпрома" 2019 год вторым по величине после Германии покупателем российского газа в Европе стала Италия, импортировавшая 22 млрд кубометров. Планируется, что из прокачиваемых по TAP объемов Италия будет забирать до 80%, остальные придутся на Грецию, Болгарию, Албанию.

Схожая ситуация с Турцией. Страна потребляет 40-50 млрд кубометров газа в год. Россия готова обеспечить более 30 млрд кубометров, но в кризисный 2020 год поставила сюда 16 млрд кубометров, а за год до этого 15,5 млрд кубометров. Россия сохраняет первое место, но второе уже занимает Азербайджан, в 2020 году поставивший в Турцию 11 млрд кубометров.

Эксперты настроены более чем оптимистично в отношении перспектив российского экспорта. "Создание "Южного газового коридора" всегда рассматривалось Евросоюзом, как возможность получить новый трубопроводный природный газ альтернативный российскому", - говорит директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. По ее мнению, реализация не самого большого проекта и провал масштабных планов Европы по получению египетского, иранского, туркменского газа, объясняется их неконкурентоспособностью по сравнению с российскими вариантами.

С точки зрения аналитика "Финам" Сергея Кауфмана, "Южный газовый коридор", конечно, ослабляет позиции "Газпрома" на таких важных рынках, как Турция, Италия и Болгария. Но мощностей этих газопроводов пока недостаточно, чтобы всерьез повлиять на общий объем экспорта "Газпрома" в Европу.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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С другой стороны, речь не обязательно идет об азербайджанском газе - скоро в Греции должно начаться строительство нового приемного СПГ- терминала в Александруполисе мощностью 6,5 млрд кубометров. И к нему уже собираются тянуть соединительный газопровод из Сербии. Возможно, именно под будущие объемы СПГ может затеваться расширение действующей трубопроводной системы.

ЕС верен своему плану создания единого газового рынка, что невозможно без наличия достаточной газотранспортной инфраструктуры, считает Белова. В этом смысле не стоит расценивать строительство соединительных газопроводов, как прямое давление на экспорт газа из России. Опыт Литвы, которая, получив свой собственный приемный терминал СПГ, но в периоды высоких цен на него, увеличивает закупки газа у "Газпрома", очень показателен, подчеркнула эксперт.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Сергей Тихонов
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