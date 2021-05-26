Каждый десятый россиянин планирует взять ипотеку в этом году

Каждый десятый россиянин хочет до конца этого года взять недвижимость в ипотеку, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Среди других планов, на которые нужны кредиты, респонденты указали ремонт или покупку автомобиля, отпуск, лечение, образование, развитие собственного бизнеса, покупку бытовой техники, одежды и ювелирных украшений.

Более половины опрошенных еще не брали новых кредитов с начала года, 9% занимали у банков на ремонт, еще столько же - на покупку бытовой техники и электроники.

Всего в опросе приняли участие более пяти тысяч россиян из всех регионов страны.