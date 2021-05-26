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26.05.2021 22:47
Рубрика: Общество

Окно в завтра

Когда миграция перестанет быть "серой"
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 115(8466)
Россия вступила в Международную организацию по миграции (МОМ).

- Для нас это событие, - говорит директор Бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусаттор Эсоев, - и потому, что Россия - четвертая в мире страна по числу мигрантов, и потому, что миграционный коридор Средняя Азия - Россия остается одним из самых представительных в мире. Ключевая задача на сегодня, как признают в МОМ и ГУ по опросам миграции МВД России, - это проблема нелегальной миграции, которая тормозит как внутреннюю конкуренцию на рынке труда, так и соблюдение прав мигрантов.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Как решить проблему нелегальной трудовой миграции

- Если мы не решим проблему роста зарплаты для внутренних мигрантов, мы не решим проблему зарплаты и для иностранцев, а рост числа нелегалов, нежелающих платить налоги в казну, грозит оттоком рабочей силы, - говорит директор Института демографических исследований (ИДИ) РАН Сергей Рязанцев. - Иностранная рабочая сила нужна, но нужна и реформа зарплаты. Она пока не стимулирует к работе и провоцирует рост "серых" мигрантов.

По данным МВД России, в стране "по-серому" работают свыше 120 тысяч граждан Азербайджана, 61 тысяча из Армении, 49 тысяч из Казахстана, 115 тысяч из Киргизии, 247 тысяч из Таджикистана, 332 тысячи из Узбекистана, 152 тысячи из Украины. Срок их легализации МВД отвел до 15 июня, до этих пор предстоит сделать главное - создавать рабочие места для безработных внутри страны. Ставка, по расчетам ИДИ РАН, делается на уязвимых - незанятых предпенсионеров (свыше 1,4 миллиона безработных) и инвалидов (из 13 миллионов работают лишь1,3 млн). Стабилизация внутреннего рынка миграции, по расчетам экспертов, повлечет сокращение спроса на внешних мигрантов, что позволит им повысить оплату труда, простимулировав легализацию. Но, как признают ученые, спрос на иностранную рабочую силу останется: в стране идет депопуляция. Она осложняется двумя факторами - сокращением внешней миграции из-за пандемии и ее уходом в "серую" зону.

Число зарегистрированных мигрантов относительно 2019 гола сократилось почти в два раза, особенно из Украины, Молдовы и Беларуси. Рабочие из стран Средней Азии так же сначала предпочитают работу в Турции и странах Аравийского полуострова, потому как до 65 процентов из них не могут в России платить за жилье, а 43 процента потеряли работу. Поэтому стимул к возвращению - рост оплаты труда, а он невозможен без поддержки внутренней миграции и соблюдения прав мигрантов.

- То, что делает сегодня Россия - это окно возможностей в завтра, - считает Абдусаттор Эсоев.

Идущая депопуля­ция осложняется двумя факто рами - сокраще­нием внешней миграции из­-за пандемии и ее уходом в "серую" зону 

Таким образом, Россия встала перед двумя тенденциями миграционной политики - модернизационно-демографической и ограничительной. Решение, как всегда, в поисках баланса спроса и предложения.

Справка "РГ"

Международная организация по миграции (МОМ) основана в 1951 году. В нее входят 173 страны и 8 государств со статусом наблюдателя. МОМ открыла 400 представительств в мире и более 10 000 сотрудников работают в разных странах. МОМ вошла в систему ООН в 2016 году.

Общество Соцсфера Миграция

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