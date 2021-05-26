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Рубрика: Власть

Косачев: Запад опасно зациклился на монополярности мироустройства

Из современных международных отношений исчезли равенство и уважение суверенитета стран, поскольку Запад опасно зациклился на монополярности мироустройства. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

"Выступая за партийный плюрализм во внутренней политике, в международных отношениях Запад парадоксальным образом пытается установить своего рода "однопартийную" модель", - подчеркнул сенатор, которого цитирует РИА Новости, в рамках специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Пространство применения принципов демократии в мире Запад планомерно сужал десятилетиями. И чтобы вернуться к взаимоуважительному диалогу, нужно "отказаться от концепции порядка, основанного на правилах, и вернуться к системе, основанной на праве", уверен Косачев.

По его словам, целями должны стать сначала возврат к принципам Хельсинки-1975 (то есть, мирное сосуществование), а затем - к принципам Парижской Хартии для Новой Европы-1990, подразумевающим неделимость безопасности и всеобъемлющее сотрудничество.

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