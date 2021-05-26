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26.05.2021 00:38
Рубрика: Власть

Не пустят в бюллетень

Госдума одобрила запрет на участие в выборах за поддержку экстремистов
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о временном запрете избираться для лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. Депутаты конкретизировали документ, призванный помешать сторонникам радикальных идей доносить до населения свои воззрения.

Согласно уже одобренным в первом чтении нормам, учредители и руководители таких структур не смогут стать кандидатами в течение пяти лет, а рядовые участники - в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации. Однако в ходе обсуждения проекта ряд депутатов выступили с критикой на тему рисков, которые несет проект. Чтобы их избежать, и были предложены изменения, которые инициировали главы профильных комитетов Павел Крашенинников (Госдума) и Андрей Клишас (Совет Федерации).

Фото: РГАКФД
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Представляя поправки ко второму чтению, Крашенинников подчеркнул, что экстремизм и терроризм - "безусловное зло". И чтобы исключить их проявления на любом уровне, изменения предлагается распространить на все выборные должности. В версии первого чтения они касались только думской кампании. Плюс к тому новые нормы будут применяться к выборам, назначенным после вступления в силу соответствующего закона. "Это уточнение также позволит исключить двоякое толкование", - отметил глава комитета Госдумы. Также одобренные поправки разъясняют, что следует понимать под причастностью к работе указанных структур.

Чтобы исключить проявления экстремизма на любом уровне, изменения предлагается распространить на все выборные должности 

Как заявил Павел Крашенинников, лица, непосредственно участвующие в реализации их целей, а также выражающие им поддержку, в том числе в интернете, могут быть признаны судом причастными. Депутат особо отметил, что "в отношении учредителей таких организаций, руководителей и их замов не требуется судебного решения о причастности". А вот относительно членов, работников и иных лиц - вердикт будет обязательным.

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