Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев напомнил о том, что курильщики, из-за которых соседи вынуждены вдыхать вредный дым, обязаны компенсировать соседям моральный вред. Заявление прозвучало в ходе выступления Лебедева на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды, организованной Верховным Народным Судом КНР и Программой ООН по окружающей среде (UNEP).

"В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный Суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред", - сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что социальное благополучие, соблюдение права каждого на жизнь и охрану здоровья возможны только в условиях благоприятной окружающей среды, гармоничного взаимодействия между обществом и природой.

"В статье 42 Конституции РФ предусмотрено право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, - подчеркнул Лебедев. - Права человека и гражданина обеспечиваются правосудием, и суды РФ уделяют повышенное внимание делам о защите права каждого на благоприятную окружающую среду".