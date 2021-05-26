Новости

МИД: Запад начал спекуляции по поводу "руки Москвы" в ситуации с Ryanair 16:48
Лебедев напомнил об ответственности за рубку деревьев в городах 16:24
Инфекционист оценил риск заражения COVID-19 от животных 16:19
Пьяный югорчанин разбросал 100 тысяч, пытаясь дать взятку полицейскому 16:18
Новак: В соглашениях с компаниями по ценам на топливо нет необходимости 16:15
Польша не пропустила следовавший в Барселону самолет "Белавиа" 15:59
Бывший депутат Госдумы Волчек получил три года колонии 15:56
Сборная России объявила состав на матч против Дании 15:55
ВТБ на год снижает ставку по ипотеке с господдержкой 15:52
Еврокомиссия к 2030 году сократит количество рабочих зданий с 50 до 25 15:34
Правительство Словакии одобрило использование вакцины "Спутник V" 15:32
В Москве откроются шесть детских лагерей 15:25
В Петербурге за сдачу электросамокатов в аренду возбудили уголовное дело 15:22
Вирусолог оценил, насколько безопасны российские вакцины от COVID-19 15:19
Сын актрисы Татьяны Проценко рассказал о последних днях ее жизни 15:14
Российские военные делятся с коллегами опытом гуманитарного разминирования 15:07
Путин подписал закон о выдаче виз без принципа взаимности 15:05
Песков назвал интернет параллельным миром 15:01
Врач сравнил иммунитет у привившихся и переболевших COVID-19 14:53
В Туле на приемную мать завели дело о пытках подростка 14:52
Умер актер Сэмюэл Райт, краб Себастьян из диснеевской "Русалочки" 14:51
"Роскосмос" опубликовал уникальный снимок Суперлуния 14:48
Умерла звезда культового слэшера "Спящий лагерь" Дэзри Гулд 14:41
Путин и Лукашенко встретятся 28 мая 14:40
В Москве резко похолодает к выходным 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 16:00
Рубрика: Происшествия

Верховный суд: Курильщики обязаны компенсировать моральный вред соседям

Текст: Владислав Куликов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев напомнил о том, что курильщики, из-за которых соседи вынуждены вдыхать вредный дым, обязаны компенсировать соседям моральный вред. Заявление прозвучало в ходе выступления Лебедева на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды, организованной Верховным Народным Судом КНР и Программой ООН по окружающей среде (UNEP).

Верховный суд сообщил о снижении тюремного населения

"В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный Суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред", - сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что социальное благополучие, соблюдение права каждого на жизнь и охрану здоровья возможны только в условиях благоприятной окружающей среды, гармоничного взаимодействия между обществом и природой.

"В статье 42 Конституции РФ предусмотрено право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, - подчеркнул Лебедев. - Права человека и гражданина обеспечиваются правосудием, и суды РФ уделяют повышенное внимание делам о защите права каждого на благоприятную окружающую среду".

Происшествия Правосудие Суд Власть Работа власти Судебная система Общество Здоровье Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Борьба с курением

Главное сегодня

Путин подписал закон о денонсации соглашения по налогам с Нидерландами
Лукашенко: Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады
МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии
Правительство Словакии одобрило использование вакцины "Спутник V"
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму