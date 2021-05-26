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26.05.2021 16:24
Рубрика: Происшествия

Лебедев напомнил об ответственности за рубку деревьев в городах

Текст: Владислав Куликов

За рубку деревьев в городах необходимо привлекать к ответственности. Об этом заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды, организованной Верховным Народным Судом КНР и Программой ООН по окружающей среде (UNEP).

Фото: iStock
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"В соответствии с принципом ответственности за нарушение законодательства об охране окружающей среды предусмотрена уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения", - сказал Лебедев.

Он сообщил, что в 2020 году за совершение экологических преступлений, предусмотренных главой 26 УК РФ, осуждены 5,3 тысячи человек. Из них 2,5 тысяч человек (47%) были осуждены за незаконную рубку лесных насаждений (статья 260 УК РФ). Еще 2,2 тысячи человек (42%) - за незаконную добычу водных биологических ресурсов (статья 256 УК РФ).

"Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что предметом незаконной рубки лесных насаждений могут быть в том числе насаждения, произрастающие вне лесов, например, насаждения в парках, аллеях, отдельно высаженные в черте города деревья. При этом не имеет значения, высажены ли эти насаждения усилиями человека или они произросли естественным образом", - пояснил Лебедев.

Он отметил, что за последние пять лет количество осужденных за экологические преступления сократилось на 41% (с 9 тысяч человек в 2015 году) и на 15% за прошлый год (с 6,2 человек в 2019 году).

"За совершение административных правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования (глава 8 КоАП РФ) в 2020 году привлечены к административной ответственности 52 тысячи лиц, включая 8 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей и 4 тысячи должностных лиц", - добавил глава Верховного суда.

Лебедев подчеркнул, что, суды, применяя гражданско-правовую ответственность, учитывают, что граждане, здоровью которых был причинен вред в результате негативного воздействия на окружающую среду, имеют право на компенсацию морального вреда.

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