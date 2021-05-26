Лукашенко: Беларусь находится на пороге "ледяной" войны

Давление Запада на Беларусь за последний год можно сравнить с "многоуровневым террором". Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе выступления в Овальном зале Дома правительства Беларуси на встрече с парламентариями, членами Совета Республики, Конституционной комиссии и представителями общественности.

Глава республики отметил, что Беларусь оказалась под таким давлением, с которым не сталкивалась до этого ни одна страна. По словам президента, западные страны действуют так из зависти и бессилия, поскольку спланированный ими государственный переворот провалился. "На протяжении 2020 года на Беларусь оказывалось беспрецедентное давление. Вы этому были свидетелями. Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором", - заявил Лукашенко.

Он обратился с призывом к белорусам сохранить свою страну и передать ее своим детям в нормальном состоянии. "Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению", - цитирует президента республики агентство БЕЛТА.

Александр Лукашенко также отметил, что в подобных условиях выстоять может только то государство, которое не поддастся гибридному давлению. "Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!", - заключил президент Беларуси.