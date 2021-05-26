Лукашенко - мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь!

Президент Беларуси дал по ходу выступления свою оценку ситуации в стране и в мире в свете последних событий, выйдя далеко за рамки обсуждения инцидента с самолетом. В зале присутствовали депутаты, министры, губернаторы, а также, по выражению пресс-секретаря Президента Натальи Эйсмонт, "мнение формирующие люди", а именно политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые, блогеры. О чем говорил и как расставил акценты Президент Беларуси? Вот некоторые моменты его выступления.

О ситуации внутри страны

- Мы уже давно оправились от всех шоков, стараемся развиваться, приобрели иммунитет от потрясений. Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами, - заявил глава государства. - Эмоции сегодня улеглись, люди разобрались в происходящем. Появились патриотические организации (они и были, проснулись, можно сказать), по-настоящему зубастые СМИ и журналисты. Притом начали работать не только на государственном телевидении, но и в интернете, и работать успешно. Для всех прояснилась государственная позиция. Выступили вперед национальные ценности, которые затем закрепились и в законодательстве".

Президент Беларуси подчеркнул, что появилась принципиальность позиции белорусского народа по ряду вопросов, восстанавливается экономика, растут реальные зарплаты, пенсии. "Не так быстро, как нам хотелось бы, но иначе и быть не могло после ошалевших в мире людей в связи с этой пандемией. Но запомните: жить впроголодь, как это было в 90-е, мы никогда не будем".

Об отношениях с Западом

Александр Лукашенко обратил внимание, что за прошлый год взаимоотношения Запад - Восток оказались в низшей точке и Беларусь испытывает в связи с этим высокое напряжение, которое нагнетается большими странами. "Нас стремятся разорвать и перетянуть. Но важно устоять и тем самым стать сильнее. Я не раз говорил: суверенитет и независимость стоят дорого. Сегодня каждый белорус не на словах, а на деле может ощутить цену нашей независимости на фоне обострения конкуренции в мире", - сказал глава государства. Он подчеркнул: "Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению. Наша сильная сторона - искренность, честность и порядочность. Но они же и наша уязвимость, которую они используют в своих интересах. Но обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!"

Против Беларуси развязана многоплановая, многоуровневая гибридная война, - заявил Александр Лукашенко

Александр Лукашенко констатировал, что впереди белорусов ждут непростые времена. "На любые санкции, нападки и провокации мы будем реагировать жестко. Не потому что мы хотим устроить драку в центре континента. Мы этого не хотим, мы этого наелись. А потому что вы там, на Западе, не оставляете нам другого выбора", - сказал он.

Об инциденте с самолетом

- Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам​​​. Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" - заявил Александр Лукашенко. По словам президента Беларуси, информация о минировании самолета поступила из Швейцарии. Экипаж самолета советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. Кроме того, президент Беларуси заявил, что Запад отказался от расследования инцидента.

- Всему миру понятно, что против нас развязана многоплановая, многоуровневая гибридная война. Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Я хочу, чтобы вы слышали и понимали: Беларусь - небольшая страна, но мы ответим адекватно, - подчеркнул Президент Беларуси. - В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие, необдуманные движения, вспомните, что Беларусь - это центр Европы". А затем обратился к западным лидерам: "Если вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента... Все службы, которые были подняты по моей команде, были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить".