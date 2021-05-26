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26.05.2021 10:34
Рубрика: В мире

Лукашенко: Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии

Текст: Алексей Чуриков
Недоброжелатели перешли от политики организации бунтов к этапу "удушения" Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе выступления в Овальном зале Дома правительства Беларуси на встрече с парламентариями, членами Совета Республики, Конституционной комиссии и представителями общественности.
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали", - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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Белорусский президент обратил внимание на то, что руководство страны, приняв самые жесткие меры, смогло "в зародыше подавить волну неонацизма" в республике. "Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны", - отметил Лукашенко.

Комментируя ситуацию с посадкой рейса Ryanair в аэропорту Минска, глава республики отметил, что у авиационных властей не было выбора. "Как мы должны были поступить на фоне каскада "минирования" в РБ с IP-адресов Польши", - заявил президент Беларуси. По его словам, сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии, а самолет развернули возле БелАЭС. "А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?", - подчеркнул Лукашенко.

Он также назвал "абсолютной ложью" слухи о том, что поднятый в небо МИГ-29 белорусских ВВС якобы принуждал пилотов самолета совершить посадку в Минске. "Задача истребителя - обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку в случае критической ситуации", - добавил президент. Лукашенко подчеркнул, что экипаж рейса Ryanair консультировался по развивающейся ситуации с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в столичном аэропорту республики.

Глава Беларуси сообщил, что из приземлившегося в Минске самолета вышло три человека, "чтобы не возвращаться из Вильнюса", но из них впоследствии "сделали фейковых сотрудников КГБ". Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что далеко за пределами Беларуси было известно о том, что "в самолете находился террорист". Он отметил, что в сложившейся ситуации он, как глава государства, "действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам".

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Напомним, накануне Александр Лукашенко принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии, обратившихся к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов. На мероприятие были приглашены депутаты, сенаторы и члены Конституционной комиссии. Также в нем приняли участие члены правительства, представители других государственных структур Беларуси, губернаторы, политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые и блогеры.

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