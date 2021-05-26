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26.05.2021 16:48
Рубрика: В мире

МИД: Запад начал спекуляции по поводу "руки Москвы" в ситуации с Ryanair

Текст: Александр Гусаров

На Западе начались спекуляции по поводу "руки Москвы" в ситуации с посадкой лайнера Ryanair в Беларуси. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: iStock
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"Мы обратили внимание, как наши партнеры, в основном западные, лидеры, главы правительств, официальные представители и СМИ, в основном тоже мейнстримные, комментируют эту ситуацию в контексте некой увязки с Россией", - отметила дипломат. - Тренд задается официальными лицами, которые каким-то удивительным образом комбинируют факты с фальшью, а дальше все это уже распространяется через СМИ в удивительных, фантастических интерпретациях".

По словам Захаровой, это ее удивило, поскольку "есть какая-то граница и приличия, и профессиональной этики". Происходящее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства назвала "единым залом на грани истерики" с "отсутствием единства фактов".

В мире экс-СССР Беларусь Правительство МИД Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

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