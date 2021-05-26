Минюст получит доступ к банковской тайне для контроля НКО

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, дающую министерству юстиции доступ к банковской тайне. Важный нюанс: для ведомства рассекретят лишь счета некоммерческих организаций, так что финансовое око минюста не станет всевидящим.

"Подготовленный законопроект направлен на совершенствование осуществляемого Минюстом России и его территориальными органами федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций. Предлагается наделить ведомство полномочиями получать из кредитных организаций информацию в отношении НКО, составляющую банковскую тайну", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По данным министерства юстиции на конец 2020 года, в Российской Федерации зарегистрировано 210 568 некоммерческих организаций, из которых федеральному государственному надзору подлежат 196 740. Все это совершенно разные организации. Есть правозащитные. Есть организации, реализующие социальные проекты. Например, помогающие бездомным. Многие социально ориентированные НКО получают гранты от государства. Например, в Красноярском крае в этом году на реализацию проектов в области культуры и искусства выделено грантов на общую сумму более 28 миллионов рублей. Гранты получили 30 НКО. Среди них - библиотечная ассоциация, фонд поддержки детского творчества и другие. А в Ленинградской области буквально на днях объявлен конкурс на предоставление губернаторских грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций: на добрые дела планируется распределить 38,5 миллиона рублей. Естественно, государство при этом должно контролировать, куда уходят деньги.

"Предметом контроля за деятельностью некоммерческих организаций является и то, насколько расходование средств соответствует уставным целям организации, учредительным документам и законодательству РФ", - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что в 2020 году Министерством юстиции РФ была проведена 1331 проверка деятельности некоммерческих организаций, в том числе 212 внеплановых проверок, что на 70,8 процента меньше, чем в 2019 году.

"Одной из причин сокращения проверок стали ограничительные меры, связанные с противодействием коронавирусной инфекции. Кроме того, снижение количества проверок некоммерческих организаций связано с применением Минюстом России дифференцированного подхода к назначению проверок в целях повышения эффективности расходования ресурсов и усиления контроля на наиболее значимых направлениях", - сообщил Владимир Груздев.

По результатам рассмотрения судами протоколов об административных правонарушениях, составленных должностными лицами Минюста России, к административной ответственности в виде штрафа привлечено 48 некоммерческих организаций и 21 должностное лицо на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на должностных лиц и юридических лиц, составил 18,3 тысячи рублей.

"При этом проведение проверки деятельности некоммерческих организаций является самой эффективной, но не основной формой контроля. К иным формам контроля относятся анализ отчетов, источников финансирования и использования средств", - подчеркнул председатель правления АЮР.