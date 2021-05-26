Минск уведомил Россию, что срок ареста россиянки Сапеги продлен на два месяца

Власти Беларуси уведомили Россию о том, что срок содержания под стражей россиянки Софии Сапеги в Минске продлен на два месяца, и в течение 10 дней ей должны предъявить обвинения. Как сообщает РИА Новости, об этом в среду сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство РФ в Белоруссии получило официальное постановление генпрокурора Белоруссии, в котором сообщается, что в связи с подозрениями в совершении Софией Сапегой уголовных деяний решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца​​​. По белорусскому законодательству в течение 10 дней после задержания ей должны быть предъявлены официальные обвинения или она должна быть отпущена на свободу", - сказала Захарова на брифинге.

По словам дипломата, в ходе визита нашего консула задержанная гражданка России жалоб не высказывала. При этом она обратилась с просьбой оказать ей содействие в решении некоторых бытовых вопросов и эта просьба была удовлетворена.

"Российские дипломаты продолжат оказывать все необходимое содействие в защите ее прав", - отметила Захарова.

Ранее стало известно, что адвокат Софии Сапеги Александр Филанович получил разрешение на встречу со своей подзащитной и планирует увидеться с ней в СИЗО КГБ в течение сегодняшнего дня.