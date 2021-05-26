Можно ли победить бедность, ограничив богатым меры соцподдержки

Принцип адресности при назначении мер социальной поддержки присутствовать должен, но владение тем или иным имуществом - не всегда показатель того, что человек не нуждается в помощи государства. Поэтому "уравниловки" здесь не должно быть, сказал "РГ" первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По словам сенатора, у людей бывают разные ситуации. "Например, пенсионер живет в большой квартире. Понадобились деньги. Самое простое - посоветовать продать большое жилье и купить что-то поскромнее. С точки зрения рыночной экономики совет правильный. С точки зрения социального государства - нет. Нужно поддерживать тех, кто не может в силу тех или иных причин быстро заработать деньги, а тем, кто может работать, давать эту работу", - подчеркивает сенатор.

По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, снизить число бедных удастся за счет большей адресности государственной поддержки. По словам Кудрина, для программ господдержки стоит ввести имущественный ценз, чтобы можно было быстро помочь поднять уровень жизни других людей.

"Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни", - высказался Кудрин в интервью газете "Известия". Тема поддержи бедных за счет богатых - не нова. Рано или поздно она всплывает в комментариях чиновников и общественников. Но она очень тонкая и не однозначная.

"Принцип проверки на нуждаемость, включающий оценку имущества, при назначении пособий по бедности применяется в практике социальной защиты в субъектах РФ, начиная с 2000 годов, - отмечает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Однако это не может решить принципиально проблему бедности. Бедность в стране формируется в основном из-за низких заработных плат. Поэтому магистральным направлением должно стать повышение минимальных гарантий оплаты труда. МРОТ должен быть выше прожиточного минимума и включать в себя коэффициент иждивенческой нагрузки".

Также, по словам эксперта, сейчас важно осознать, что ключевой задачей страны является преодоление демографической ямы. "Нам необходимо расширенное воспроизводство населения. Социальная помощь, построенная на принципах нуждаемости, создает предпосылки для модели простого или отрицательного воспроизводства населения. Семьи, особенно молодые, не хотят заводить второго ребенка и откладывают рождение первого, поскольку понимают, что посредством трудовой (нестабильной и низкооплачиваемой) деятельности они не смогут обеспечить достойный уровень жизни. И, понимая то обстоятельство, что в условиях кризиса и потери работы они могут не получить помощи по формальным признакам (ранее купили квартиру и машину, накопили на улучшение жилищных условий), стараются не планировать многодетность. Борьба с бедностью не может ограничиваться только адресной поддержкой. В отношении семей должны применять другие принципы - сокращение постоянных расходов семей на образование, воспитание и лечение детей до момента приобретения ими экономической самостоятельности. Определенные шаги в этом направлении государство и демонстрирует - рост числа бюджетных мест в средних и высших учебных заведениях , бесплатное питание для школьников младших классов", - поясняет Сафонов.

Борьба с бедностью это и про эффективную занятость, говорит эксперт. Нам нужно больше рабочих мест с достойной заработной платой. "Адресная помощь должна быть, но как дополнительный инструмент и для тех, кого следует побуждать работать, а не жить на социальных пособиях", - констатирует Сафонов.

Добровольный отказ состоятельных семей от мер соцподдержки, даже если она им полагается, следует продвигать как ценность

Заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин отмечает, что внедрение более адресных мер поддержки - это одновременно доказывание миллионами семей, что они имеют право на такую поддержку. "Рост документооборота, администрирование таких выборочных выплат по всей стране - сколько это стоит? А унизительность "испрашивания", когда кто-то должен решать за тебя, имеешь ты право на пособие или нет? А контроль, "последующий" - вдруг ты уже выкарабкался из своего бедственного состояния? Какова цена такого контроля? Может статься, что издержки на создание такой системы будут превышать экономию, достигаемую большей адресностью. Все это нужно считать. Гораздо проще предоставить состоятельным семьям право отказаться от любых мер соцподдержки, даже если формально они им полагаются, возвести это в ранг доблести, благотворительности, пропагандировать такой отказ как ценность, как помощь тем, кто действительно нуждается. Уверен, что такие массовые отказы уже были, когда помощь в пандемию предоставлялась по личным заявлениям семей", - констатирует эксперт.