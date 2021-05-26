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26.05.2021 07:05
Рубрика: Общество

Ученые изобрели колбасу для пожилых

Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Неделя № 114(8465)
На Дону исследовали и запатентовали новый вид продукции, предназначенной непосредственно для питания людей преклонного возраста. Но чем же колбаса для бабушек и дедушек отличается от той, что лежит сегодня на прилавках магазинов?
Новые продукты позволяют дольше оставаться бодрым и здоровым. Фото: Елена Мелихова Новые продукты позволяют дольше оставаться бодрым и здоровым. Фото: Елена Мелихова
Новые продукты позволяют дольше оставаться бодрым и здоровым. Фото: Елена Мелихова

По словам руководителя проекта, доцента кафедры пищевых технологий и товароведения Донского государственного аграрного университета Павла Кобыляцкого, благодаря грамотно подобранным ингредиентам и добавкам эта продукция помогает человеку дольше оставаться бодрым и здоровым. Это важно для людей любого возраста, а для пожилых особенно.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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- В рубленых полуфабрикатах для геродиетического питания помимо диетического мяса индейки мы используем растительное сырье: муку из косточки винограда, тыквенное семя и горох. Именно эти компоненты, которыми мы обогатили продукты, обладают прекрасными геропротекторными свойствами, - говорит магистр второго курса биотехнологического факультета ДонГАУ Вероника Беляевская. - Например, мука из косточки винограда - прекрасный природный антиоксидант, который содержит в себе широкий комплекс биологически активных незаменимых кислот, благотворно влияющих на организм. Также очень полезен горох, из которого мы вычленили самые полезные свойства.

Согласно результатам исследований, использование в рецептуре такой муки в объеме 15% улучшает потребительские свойства, органолептические характеристики и качество мясных полуфабрикатов.

Так, в линейке геродиетических продуктов есть, к примеру, вареная колбаса, которая содержит зизифус - плодово-ягодное растение, произрастающее в Ростовской области и Краснодарском крае. И это неслучайно. Оно обладает рядом положительных качеств: стабилизирует сердечный ритм, повышает резистентность организма, обладает противомикробной и антибактериальной активностью.

Геродиетическая новинка - котлеты с исландским мхом

Помимо мясной линейки на кафедре разрабатывается и линейка продуктов кулинарных и молочных блюд. Так уже запатентована разработка продукции из козьего молока. Это различны напитки, которые применяются в диетологии и соответствуют концепции: в них мало углеводов, много полноценных белков, аминокислот, низконасыщенных жирных кислот, много фитокомпонентов и различных нутриентов, которые необходимы организму для построения тканей.

Вареная колбаса содержит растение зизифус, растущее в Ростовской области и Краснодарском крае. Фото: Елена Мелихова

В создании продуктов для пожилых активно используется ламинария, в которой содержится много йода. Одной их новинок стали котлеты с исландским мхом, обладающим высокой противомикробной активностью. Именно исландский мох. В его составе есть протеины, липиды и летучие компоненты, оказывающие анальгетический и успокаивающий эффекты.

На исследование геродиетической продукции у ученых ушло полгода. Еще столько же - на то, чтобы получить патент.

И вот теперь разработку донского аграрного вуза совсем скоро планируют внедрить в свое производство несколько мясоперерабатывающих предприятий, заинтересованных в расширении ассортимента. Студентов-изобретателей их руководители уже пригласили на работу на льготных условиях.

Фото: iStock
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По данным российских центров изучения демографии, в стране насчитывается более 43 млн людей пенсионного возраста, для которых важнейшим фактором сохранения здоровья является рациональное и правильное питание.

Отметим, что созданием продуктов питания с использованием ингредиентов, повышающих биологическую и пищевую ценность и оказывающих лечебно-профилактический эффект, исследователи ДонГАУ занимаются на постоянной основе. В их числе - сыры, кисломолочные продукты, хлебобулочные и мясные изделия.

В рамках Российской агропромышленной выставки разработки ДонГАУ были отмечены медалью "За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство".

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