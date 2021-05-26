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26.05.2021 12:14
Рубрика: В мире

На Галапагосах будут искать считавшихся вымершими более века назад черепах

Текст: Юрий Когалов

На Галапагосских островах готовят экспедицию для поиска считавшихся вымершими более века назад черепах. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на Управлении национального парка Галапагос.

Фото: Zapalski et al., Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., 2021
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Как заявил глава управления Данни Руэда, во второй половине года ученые отправятся на остров Фернандина, чтобы отыскать яйца или самих черепах вида Chelonoidis Phantasticus, который считался вымершим еще в XIX веке. Тогда популяция гигантских черепах серьезно пострадала от действий китобоев, а также извержений вулканов.

Однако в 2019 году на Галапагосах неожиданно обнаружили представительницу именно этого вида. Два года ее выхаживали в Центре разведения гигантских черепах на острове Санта-Крус. Как рассказал директор Галапагосского заповедника Вашингтон Тапиа, изначально рептилия, несмотря на солидный возраст (не менее 60 лет), имела небольшой вес и размеры (чуть более 50 сантиметров при том, что гигантские черепахи могут вырастать до 1,5 метра). Но помещенная в благоприятную среду, она набрала объем и теперь находится в хорошем состоянии.

Если удастся найти еще хотя бы одну особь, парк сможет запустить программу разведения черепах Chelonoidis Phantasticus в неволе для повторного заселения их родного острова. Эксперты оценивают довольно высоко шансы на успех этого предприятия.

Согласно архивным данным, в последний раз черепаху этого вида видели в 1906 году. Кстати, именно собранные тогда генетические образцы позволили установить, что "Фернанда", именно так ученые назвали черепаху, принадлежит считавшемуся вымершим виду Chelonoidis Phantasticus.

Напомним, Галапагосские острова, расположенные в Тихом океане примерно в тысяче километров к западу от континентального побережья Эквадора, были объявлены в 1978 году ЮНЕСКО природным наследием человечества благодаря своему богатому наземному и морскому биоразнообразию.

В мире Южная Америка Эквадор

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