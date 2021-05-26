На Галапагосах будут искать считавшихся вымершими более века назад черепах

На Галапагосских островах готовят экспедицию для поиска считавшихся вымершими более века назад черепах. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на Управлении национального парка Галапагос.

Как заявил глава управления Данни Руэда, во второй половине года ученые отправятся на остров Фернандина, чтобы отыскать яйца или самих черепах вида Chelonoidis Phantasticus, который считался вымершим еще в XIX веке. Тогда популяция гигантских черепах серьезно пострадала от действий китобоев, а также извержений вулканов.

Однако в 2019 году на Галапагосах неожиданно обнаружили представительницу именно этого вида. Два года ее выхаживали в Центре разведения гигантских черепах на острове Санта-Крус. Как рассказал директор Галапагосского заповедника Вашингтон Тапиа, изначально рептилия, несмотря на солидный возраст (не менее 60 лет), имела небольшой вес и размеры (чуть более 50 сантиметров при том, что гигантские черепахи могут вырастать до 1,5 метра). Но помещенная в благоприятную среду, она набрала объем и теперь находится в хорошем состоянии.

Если удастся найти еще хотя бы одну особь, парк сможет запустить программу разведения черепах Chelonoidis Phantasticus в неволе для повторного заселения их родного острова. Эксперты оценивают довольно высоко шансы на успех этого предприятия.

Согласно архивным данным, в последний раз черепаху этого вида видели в 1906 году. Кстати, именно собранные тогда генетические образцы позволили установить, что "Фернанда", именно так ученые назвали черепаху, принадлежит считавшемуся вымершим виду Chelonoidis Phantasticus.

Напомним, Галапагосские острова, расположенные в Тихом океане примерно в тысяче километров к западу от континентального побережья Эквадора, были объявлены в 1978 году ЮНЕСКО природным наследием человечества благодаря своему богатому наземному и морскому биоразнообразию.