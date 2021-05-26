На Украине насчитали почти 1,5 тыс неблагоприятных последствий вакцинации

В ходе вакцинации от коронавируса на Украине зафиксировано почти 1,5 тысячи т.н. неблагоприятных последствий, констатировали в минздраве республики.

"После почти миллиона введенных доз вакцин количество карт-сообщений о случаях неблагоприятных событий составляет 1436​​​, - передает РИА Новости заявление Государственного экспертного центра минздрава Украины. - Процент возникновения неблагоприятных событий после иммунизации - менее 1%. А именно: 0,22% после вакцины Covishield; 0,049% после вакцины CoronaVac; 0,034% после вакцины Cominarty; 0,083% после вакцины AstraZeneca".

Всего с начала вакцинации на Украине сделали прививку 987 тысяч человек.