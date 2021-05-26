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26.05.2021 21:43
Рубрика: Русское оружие

Легкий невидимка

Начались работы по созданию российского однодвигательного истребителя
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8466)
В России впервые начаты работы по созданию однодвигательного легкого истребителя пятого поколения. Самолет будет сделан с применением технологий "стелс" и использованием наработок своего старшего собрата - многофункционального истребителя Су-57.

О том, что компания "Сухой" начала разработку первого в России легкого многоцелевого истребителя пятого поколения с одним двигателем, сообщили источники в авиастроительной области.

Фото: РИА Новости/РИА Новости
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До настоящего времени у нас не проектировались самолеты такого типа. Все самолеты российского производства используют два двигателя.

Как сообщают РИА Новости, при создании самолета планируется широко использовать задел, который был наработан при разработке многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.

В частности, новейший двигатель "изделие 30", радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс вооружения. Планируется, что самолет будет иметь взлетную массу не более 18 тонн. Максимальная скорость нового истребителя будет превышать два Маха. В самолете используют материалы, имеющие сниженную радиолокационную заметность, или так называемую технологию "стелс".

Легкий истребитель будет иметь сверхманевренность и укороченный взлет за счет отклоняемого вектора тяги двигателя. Планируется выпускать такие самолеты в пилотируемом и беспилотном вариантах.

Русское оружие Вооружение России

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