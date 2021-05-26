Нашествие таежной мошки на ульяновские села связано с массовой рубкой лесов

Ульяновские сельчане недоумевают, почему в век гаджетов и нанотехнологий им приходится страдать от мошек, которые губят домашний скот и лишают покоя. Откуда пришла такая напасть и нельзя ли было загодя морить насекомых?

Впервые таежная мошка показала себя в 1984 году, но ее было мало, и обитала она в основном в лесах. "Однако вскоре численность насекомых резко выросла. Власти тогда создали экспертную комиссию, которая сделала вывод: нашествие мошек связано с масштабной вырубкой деревьев", - рассказал корреспоненту "Российской газеты" профессор Ульяновского педуниверситета, доктор биологических наук Вадим Золотухин.

Леса Сурского района биологи относят к классу таежных, а потому здесь всегда водился и характерный для тайги гнус. Но до последнего времени от него спасали густые заросли, мошка жила у лесных водоемов. Когда же появились вырубки, дошедшие до крупных трасс, то по этим коридорам насекомые в поисках "кормовой базы" полетели в ближайшие поселки. С тех пор они там частые гости. Но такого нашествия гнуса местные жители не припомнят.

- Вы только представьте: насекомые погубили десять коров, - сетует глава Астрадамовского сельского поселения Евгений Малов.

Достается и людям. Сельчане жалуются: находиться на улице невозможно, мошки буквально выгрызают участки кожи, где потом появляются язвы. Обычно спасают костюмы пчеловодов, но ведь их не всегда найдешь. А потому для работы на подворье люди выбирают время на рассвете.

Еще сложнее домашним животным. Чтобы облегчить участь буренок, селяне содержат их, как зимой, в стойлах и окуривают дымом. Дворовых собак прячут в домах.

Полчища таежной мошки буквально атаковали ульяновские села. Фото: GettyImages

Власти обещают провести в августе мониторинг мест обитания мошки, после чего осенью намерены сделать первую дезинфекцию, а весной - и вторую. "Это способствует массовому нераспространению насекомого на территории области", - обнадежила и.о. главы регионального минприроды Гульнара Рахматулина.

Этим должны заниматься районные власти, но ничего такого в последние годы не делалось. Теперь зашевелились. Как говорится, пока гнус не укусит, чиновник не почешется.

Комментарий

Несколько голов крупного рогатого скота, по информации, предоставленной ветеринарной службой Ульяновской области, действительно погибли в этом регионе от асфиксии, вызванной попаданием мошек в дыхательные пути, сообщили "Российской газете" в Россельхознадзоре. При этом животные были клинически здоровы.

В районе работает ветеринарная служба, падежа животных из-за каких-либо заболеваний не зафиксировано. Жителям рекомендовано ограничить выпас скота.