Японское судно столкнулось с российским у берегов Хоккайдо

Сильный туман мог привести к трагедии, разыгравшейся рано утром 26 мая в Охотском море. Напомним, в 23 километрах от побережья японского острова Хоккайдо столкнулись два рыболовецких судна. Одно из них - "Дай-хати Хокко-мару" - перевернулось, пять человек оказались в воде.

Генконсул РФ в Саппоро Сергей Марин подчеркнул, что капитан российского судна "Амур" действовал по инструкции. Была развернута спасательная операция. Когда троих японцев подняли на борт, они уже были без сознания. Позже рыбаки скончались от переохлаждения. Еще два гражданина Японии - живы, их жизни ничего не угрожает.

"Столкновение произошло в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега", - добавил Марин.

Водоизмещение российского судна - 662 тонны, а японского - 9,7 тонны, информирует РИА Новости.