Названы самые необычные вакансии для подростков

Самыми необычными вакансиями, которые работодатели готовы предложить подросткам, стали тиктокер, гейм-дизайнер и художник-аквагример. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

Так, в Петербурге тиктокеру готовы платить от пяти тысяч рублей на руки, в Москве несовершеннолетний гейм-дизайнер может заработать от 20 до 80 тысяч рублей в месяц, художник-аквагример в Новосибирске - от 15 до 30 тысяч рублей.

"Чаще всего кандидатов 14+ готовы нанимать в качестве рабочего персонала: например, для расклейки объявлений. Также много предложений для подростков в маркетинге, телекоммуникациях, ИТ", - рассказала руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая.

В большинстве случаев такая работа предполагает гибкий график или работу по сменам, уточнила она. В этом случае подростки могут рассчитывать на сдельную оплату, оплачиваемую стажировку и компенсацию расходов на проезд в общественном транспорте.

В рамках исследования аналитики компании проанализировали около 800 вакансий, доступных для школьников.