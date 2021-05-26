Новости

Туман мог стать причиной столкновения российского и японского судов 09:22
Москвичи в 10 раз чаще стали отправлять жалобы на самочувствие с помощью чат-бота 09:19
В Приамурье на рынке у продавца изъяли 20 кг черной икры 09:14
Эксперт предупредил об опасности попытки заработать на кешбэке 09:09
Посольство РФ в Японии прокомментировало столкновение судов 08:47
Видео: армейской авиации юга России устроили "слоновью прогулку" 08:47
Сотрудницу Стройнадзора в Красноярске задержали по делу о взятке 08:37
Названы самые необычные вакансии для подростков 08:32
Каждый десятый россиянин планирует взять ипотеку в этом году 08:07
Свыше трех миллионов человек эвакуировали с побережья Индии 07:11
Посольство Чехии в Москве уволит до конца мая 79 россиян 07:00
Во Флориде разбился вертолет 06:47
Японское судно столкнулось с российским у берегов Хоккайдо 06:30
В офисном здании на северо-востоке Китая прогремел взрыв 06:29
Названы наиболее популярные среди ИП сферы бизнеса 06:00
В России предложили ввести эталонные тарифы на тепло 05:30
В Роспотребнадзоре назвали признак сосудистых осложнений из-за COVID-19 04:59
РЖД сменят концепцию вагонов-ресторанов 04:03
Пушков предрек тяжелые времена "слетевшей с катушек" Америке 04:00
Новый вариант коронавируса обнаружен в бразильском штате Сан-Паулу 03:16
Британская фотомодель умерла на Кипре после прививки AstraZeneca 03:13
Псаки заявила о серьезном отношении Вашингтона к сообщениям об НЛО 02:37
Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2" 01:54
В Швейцарии рассказали, почему рады выбору Женевы для саммита РФ и США 00:50
Полное лунное затмнение будет длиться чуть больше 14 минут 00:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 08:32
Рубрика: Экономика

Названы самые необычные вакансии для подростков

Текст: Матвей Линник

Самыми необычными вакансиями, которые работодатели готовы предложить подросткам, стали тиктокер, гейм-дизайнер и художник-аквагример. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

Фото: istock
Эксперты назвали самые выгодные вакансии для студентов

Так, в Петербурге тиктокеру готовы платить от пяти тысяч рублей на руки, в Москве несовершеннолетний гейм-дизайнер может заработать от 20 до 80 тысяч рублей в месяц, художник-аквагример в Новосибирске - от 15 до 30 тысяч рублей.

"Чаще всего кандидатов 14+ готовы нанимать в качестве рабочего персонала: например, для расклейки объявлений. Также много предложений для подростков в маркетинге, телекоммуникациях, ИТ", - рассказала руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая.

В большинстве случаев такая работа предполагает гибкий график или работу по сменам, уточнила она. В этом случае подростки могут рассчитывать на сдельную оплату, оплачиваемую стажировку и компенсацию расходов на проезд в общественном транспорте.

В рамках исследования аналитики компании проанализировали около 800 вакансий, доступных для школьников.

Экономика Работа Занятость

Главное сегодня

В России предложили ввести эталонные тарифы на тепло
Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2"
Японское судно столкнулось с российским у берегов Хоккайдо
Формат встречи Байдена и Путина будет обсуждаться
В Роспотребнадзоре назвали признак сосудистых осложнений из-за COVID-19
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов