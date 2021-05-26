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26.05.2021 10:00
Рубрика: Экономика

Названы самые популярные товары made in Russia

Текст: Татьяна Ткачёва
Больше половины россиян предпочитают товары отечественного производства. Особенно если это еда, книги и ювелирные изделия. Больше всего патриотов среди потребителей на Урале, в Приволжье и Сибири. Об этом говорят данные опроса, который провели "AliExpress Россия" и исследовательская компания ResearchMe накануне 26 мая - Дня российского предпринимателя (есть в распоряжении "РГ").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На вопросы социологов ответили более тысячи человек из разных регионов страны. Большинство из них - 60 процентов мужчин и 52 процента женщин - сообщили, что при прочих равных выберут товары российского производства. Такая позиция характерна для людей старше 35 лет. Молодые люди чаще заявляли, что им неважно, где сделан товар.

Фото: iStock
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В среднем каждый пятый покупатель не обращает внимания на страну происхождения продукции. Самые внимательные потребители нашлись в Сибири. По данным исследования, больше всего поклонников российской продукции живет на Урале, в Приволжском и Сибирском округах. Меньше всего - на Северо-Западе страны и Дальнем Востоке.

В то же время именно жители северной столицы и Северо-Западного федерального округа охотно сравнивают российские и импортные товары, а также хвалят понравившиеся изделия из России своим знакомым. Доля таких "послов доброй воли" здесь превысила 40 процентов, тогда как в других регионах она составляет от 25 до 30. В Санкт-Петербурге больше, чем в целом по стране, ценят одежду и обувь отечественного производства, а в Москве - автомобили.

Доля людей, которые испытывают чувство гордости при покупке российского товара, выше всего в Южном и Северо-Кавказском округе (17 процентов против 11 в среднем по стране).

Почти половина опрошенных полагает, что государство должно поддерживать местных производителей. Каждый десятый - что покупка преимущественно российских товаров является проявлением любви к Родине. Однако сами граждане "доплачивать за патриотизм" не готовы. Только пять процентов респондентов предпочтет более дорогой продукт, если он произведен в России.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Какие же товары made in Russia популярны у самих россиян? Судя по результатам опроса, в топе потребительских предпочтений - продукты питания, кондитерские изделия и книги. В этих категориях ставку на российское делает соответственно 63, 44 и 31 процент респондентов. Пятая часть предпочитает отечественные ювелирные украшения, одежду и обувь.

"По мнению участников опроса, российские товары отличают доступные цены, понятные инструкции и качественный сервис, - отметили авторы исследования. - А вот скорость доставки оставляет желать лучшего". Кроме цены и качества, россияне ценят локальные товары за натуральность сырья и экологичность.

В качестве российских продуктов питания, кондитерских изделий и ювелирных украшений уверено от 26 до 36 процентов респондентов. Касательно автомобилей, бытовой техники и мебели такой ответ дало лишь девять процентов".

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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Покупать "свое, родное" россияне привыкли в супермаркетах и магазинах у дома, на рынках и в фирменных магазинах производителей. Но парадигма меняется: люди стали чаще выбирать товары отечественного производства в онлайн-магазинах и на маркетплейсах. Это изменение подтверждает и статистика "AliExpress Россия". Сейчас примерно четверть оборота площадки приходится на локальных продавцов, которые реализуют в том числе и отечественные товары. Наиболее популярные категории отечественной продукции - текстиль, товары для дома, одежда, детские игрушки и украшения.

В будущем долю планируют увеличить до 50 процентов. Количество российских продавцов на платформе в 2020 году выросло в 4,5 раза - до 45 тысяч.

Как показал опрос, к символам России ее жители причисляют прежде всего изделия народных промыслов. Также образ родины связан для них с натуральными продуктами питания, украшениями из драгоценных камней, книгами и сладостями. Некоторые респонденты отметили, что к символам современной России можно отнести медицинское оборудование и лекарства.

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