Нелегальный рынок онлайн-продажи табака превысил 500 млн рублей

Нелегальный рынок онлайн-продаж табака превысил 500 млн рублей, сообщает в своем исследовании компания Group-IB. По ее данным, самым ходовым товаром в интернете в прошлом году были классические сигареты - на их онлайн-продажи приходится 73,6% "черного" рынка, на табачные стики - 25,1%, а на электронные сигареты - 1,3%.

Сеть одного табачного интернет-магазина объединяет минимум три сайта, дублирующих друг друга, уточняют специалисты. Такие "зеркала" позволяют масштабировать нелегальный бизнес или оперативно "переезжать" с одного домена на другой в случае блокировки. Кроме традиционных онлайн-магазинов, бойкая торговля идет и в популярных мессенджерах - исследователями обнаружено около 100 каналов с общим количеством подписчиков свыше 430 000, в социальных сетях выявлено более 320 групп и аккаунтов с общим количеством подписчиков свыше 100 000.

Из семи сотен сайтов лишь 84 ресурса торговали в интернете оригинальной табачной продукцией, причем часть сайтов принадлежали локальным курьерским службам по доставке продуктов и товаров, в том числе и сигарет из магазинов. Еще на 260 сайтах можно свободно купить как контрафактные сигареты, так и ввезенную в Россию контрабанду.

Мошенники подделывают около 200 известных брендов производителей и марок сигарет, причем 22% из них - российские. Учитывая среднее количество заказов в интернет-магазинах и стоимость одной поддельной пачки сигарет в 44 рубля, доход продавцов контрафакта этих интернет-магазинов за 2020 год составил как минимум 325 млн рублей.

Фальшивые табачные стики пока еще относительно редкий товар в сети - запрет на их дистанционную продажу вступил в силу с 1 января 2021 года, тем не менее специалисты Group-IB выявили восемь сайтов, торгующих ими. При оптовой цене одной пачки стиков в 71,6 рублей, злоумышленники заработали в 2020 году как минимум 3,8 млн рублей. Сайтов по продаже фейковых электронных сигарет еще меньше - три, однако доход в два раза выше - 6,1 млн рублей за счет того, что оптовая цена одной поддельной электронной сигареты составляет в среднем 200 рублей.

Всего обнаружен 31 сайт, который торгует контрабандным табаком. Учитывая, что онлайн-торговля начинается с мелкого опта - от 100 пачек или 10 блоков сигарет, а стоимость одной контрабандной пачки составляет в среднем 50 рублей, доходы всех онлайн-продавцов этих ресурсов составляет около 28,4 млн в год. Еще три сайта торгуют контрабандными стиками, этот теневой бизнес гораздо выгоднее, чем сигаретный - ежегодный доход превысил 78 млн рублей. В целом оборот всей онлайн-продажи контрабандной табачной продукции и электронных сигарет, по оценкам Group-IB, в 2020 году превысил 106 млн рублей.

Эксперты подчеркивают, что нелегальная продажа табачной продукции и электронных сигарет чревата финансовыми потерями не только для правообладателей табачных брендов, но и лишает государства получение налогов за акцизный сбор и НДС - ведь в нелегальную продукцию не "зашито" ни налогов, ни акцизов. Так, в 2020 году из-за незаконной интернет-торговли недополученная прибыль производителей электронных сигарет и государства в виде налогов составила порядка 1,1 млрд рублей.