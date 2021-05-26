Крупнейший мировой онлайн-кинотеатр в мире Netflix анонсировал свой первый оригинальный проект в России - драматический сериал "Анна К".

Это - современная интерпретация классического романа Льва Толстого "Анна Каренина". Главную роль в фильме исполнит Светлана Ходченкова, знакомая мировому зрителю по таким фильмам, как "Шпион, выйди вон!" и "Росомаха: Бессмертный". У фильма сразу пять режиссеров - Валерий Федорович, Евгений Никишов, Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Роман Кантор.

Напомним, что режиссерский дебют Валерия Федоровича и Евгения Никишова состоялся не так давно - в сериале "Перевал Дятлова". Роман Кантор гораздо известнее у нас, как сценарист. Он же - и автор сценария "Анны К". Солидный режиссерский бэкграунд есть лишь у Натальи Меркуловой и Алексея Чупова - такие фильмы, как "Интимные места", "Человек, который удивил всех" и другие. Продюсеры фильма "Анна К" - Валерий Федорович, Евгений Никишов, Сергей Корнихин и Роман Кантор. Места съемок - Москва и Санкт-Петербург. Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьеры будет объявлена дополнительно.

О проекте известно на данный момент следующее (цитируется по релизу Netflix, присланному в редакцию "РГ" на эксклюзивной основе для России): "Действие сериала происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским, наследником алюминиевой империи. Их роман быстро выходит из-под контроля, угрожая хрупкому балансу их семейных уз и социальных отношений. Действие драмы разворачивается между космополитичной Москвой, историческим Санкт-Петербургом и суровой реальностью российской деревни. Сериал затрагивает темы страсти и верности и доказывает неопровержимую истину - что любовь может приводить как к свободе, так и к гибели, несмотря ни на какие богатства".

Прямая речь

Майкл Аззолино, директор оригинальных сериалов Netflix:

- Мы невероятно гордимся тем, что анонсируем наш первый российский сериал совместно с 1-2-3 Production. Команда талантливых сценаристов, режиссеров и продюсеров объединилась для работы над многообещающим оригинальным сериалом. Мы будем рады помочь донести их видение этой всемирно известной истории до нашей аудитории, как в России, так и во всем мире.

Валерий Федорович и Евгений Никишов, режиссеры и продюсеры проекта:

- Для нас большая честь, что нашей команде доверили создание первого российского сериала по заказу ведущего мирового развлекательного сервиса с более 200 миллионами подписчиками. Этот проект станет для нас настоящим вызовом. Но поскольку в основе будущего сериала лежит одно из фундаментальных произведений о любви в мировой литературе, мы надеемся, что сможем затронуть сердца зрителей по всему миру от Австралии до Бразилии. Мы во всеоружии: Роман Кантор и Мария Микулина подготовили великолепный адаптированный сценарий; у нас лучший актерский состав и производственная команда, включая сорежиссеров Наташу Меркулову и Алексея Чупова. Мы полностью доверяем своей команде и уверены, что результат превзойдет все ожидания. Это наш первый опыт совместной работы с командой Netflix, и мы очень вдохновлены сложившейся синергией и тем проектом, который мы собираемся создать вместе.

Роман Кантор, автор сценария, режиссер и продюсер проекта:

- Перенести Анну Каренину в Россию 21-го века и представить ее всему миру на родном языке (и многих других) через удивительную платформу Netflix - это для меня сон, ставший явью. В буквальном смысле так, ведь идея этого сериала пришла ко мне во сне, и с тех пор я не перестаю следовать за ней.