Новак: Снижение налогов для сверхвязкой нефти возможно до 2024 года

Возможность распространения налога на дополнительный доход (НДД) на добычу сверхвязкой нефти до 2024 года еще обсуждается в правительстве, заявил вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Новака, Минэнерго выступило с инициативой введения НДД для сверхвязкой нефти до 2024 года, но пока существуют разногласия по этому вопросу с Минфином, который не закладывал это в бюджет. "Этот вопрос требует обсуждения. Он рассматривается", - сказал вице-премьер.

В Минфине неоднократно подчеркивали, что принимать решения об изменении параметров и расширении периметра НДД готовы только после 2023 года. Ведомство ожидает, что бюджет в результате налоговой реформы, проведенной в конце 2020 года, в 2021-2023 году получит дополнительно 500 млрд рублей.

В свою очередь нефтяные компании заявляют о снижении рентабельности многих проектов, риске остановки некоторых из них и как следствие - падении инвестиций в отрасль и сокращении добычи нефти.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью журналу "Энергетическая политика" призвал постепенно расширять группы месторождений, относимых к НДД. По его мнению, эта налоговая система позволяет оптимизировать затраты и финансовые результаты.

Отмена налоговых льгот по НДПИ и экспортной пошлине с 2021 года ухудшила экономику месторождений вязкой и сверхвязкой нефти. Потери инвестиций в разработку месторождений сверхвязкой нефти в 2021-2025 годах, по оценкам Минэнерго, могут составить порядка 200 млрд рублей.