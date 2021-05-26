Новости

Семак признан лучшим тренером в РПЛ минувшего сезона 18:18
Эксперты оценили, к чему приведет замедление Google 18:15
Стала известна сумма, за которую Metro Goldwyn Mayer продали Amazon 18:15
Опубликован первый отрывок из экранизации Uncharted с Томом Холландом 18:08
В Москве Lada влетела в остановку на Кутузовском проспекте 18:07
Кравцов: Отсутствие ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы - временная мера 17:57
Названы регионы, в которых доступна вакцинация животных от COVID-19 17:57
Путин подписал закон о запрете рекламы из громкоговорителей на домах 17:56
Бастрыкин принял недовольных работой следователей 17:53
Amazon купил кинокомпанию MGM вместе с "Джеймсом Бондом" 17:44
МИД призывает не подменять расследование по Ryanair политическими заявлениями 17:41
Северо-Западное СУ СК на транспорте будет реорганизовано 17:40
Минск уведомил Россию, что срок ареста россиянки Сапеги продлен на два месяца 17:22
Новак: Снижение налогов для сверхвязкой нефти возможно до 2024 года 17:15
Под Воронежем найдено массовое захоронение советских военнопленных 17:11
Ростуризм анонсировал новую программу кешбэка для молодежи 17:00
МИД: Запад начал спекуляции по поводу "руки Москвы" в ситуации с Ryanair 16:48
Лебедев напомнил об ответственности за рубку деревьев в городах 16:24
Инфекционист оценил риск заражения COVID-19 от животных 16:19
Пьяный югорчанин разбросал 100 тысяч, пытаясь дать взятку полицейскому 16:18
Новак: В соглашениях с компаниями по ценам на топливо нет необходимости 16:15
Польша не пропустила следовавший в Барселону самолет "Белавиа" 15:59
Бывший депутат Госдумы Волчек получил три года колонии 15:56
Сборная России объявила состав на матч против Дании 15:55
ВТБ на год снижает ставку по ипотеке с господдержкой 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 17:15
Рубрика: Экономика

Новак: Снижение налогов для сверхвязкой нефти возможно до 2024 года

Текст: Сергей Тихонов

Возможность распространения налога на дополнительный доход (НДД) на добычу сверхвязкой нефти до 2024 года еще обсуждается в правительстве, заявил вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщает ТАСС.

Новак: В соглашениях с компаниями по ценам на топливо нет необходимости

По словам Новака, Минэнерго выступило с инициативой введения НДД для сверхвязкой нефти до 2024 года, но пока существуют разногласия по этому вопросу с Минфином, который не закладывал это в бюджет. "Этот вопрос требует обсуждения. Он рассматривается", - сказал вице-премьер.

В Минфине неоднократно подчеркивали, что принимать решения об изменении параметров и расширении периметра НДД готовы только после 2023 года. Ведомство ожидает, что бюджет в результате налоговой реформы, проведенной в конце 2020 года, в 2021-2023 году получит дополнительно 500 млрд рублей.

В свою очередь нефтяные компании заявляют о снижении рентабельности многих проектов, риске остановки некоторых из них и как следствие - падении инвестиций в отрасль и сокращении добычи нефти.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью журналу "Энергетическая политика" призвал постепенно расширять группы месторождений, относимых к НДД. По его мнению, эта налоговая система позволяет оптимизировать затраты и финансовые результаты.

Отмена налоговых льгот по НДПИ и экспортной пошлине с 2021 года ухудшила экономику месторождений вязкой и сверхвязкой нефти. Потери инвестиций в разработку месторождений сверхвязкой нефти в 2021-2025 годах, по оценкам Минэнерго, могут составить порядка 200 млрд рублей.

Экономика Отрасли Энергетика Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Финансы Налоги Правительство Вице-премьеры Правительство Минэнерго Правительство Минфин

Главное сегодня

Путин подписал закон о денонсации соглашения по налогам с Нидерландами
Лукашенко: Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады
Польша не пропустила следовавший в Барселону самолет "Белавиа"
Кравцов: Отсутствие ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы - временная мера
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов