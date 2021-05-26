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26.05.2021 16:15
Рубрика: Экономика

Новак: В соглашениях с компаниями по ценам на топливо нет необходимости

Текст: Сергей Тихонов

Сейчас нет необходимости для стабилизации цен на топливо в соглашениях с нефтяными компаниями, по аналогии с теми, что заключались в 2018 году, заявил вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Новак: Ситуация на топливном рынке стабильна

Вице-премьер также сказал, что проведет на следующей неделе совещании по ситуации на топливном рынке.

В 2018 году в период резкого роста цен на АЗС с нефтяными компаниями было заключено соглашение о временной заморозке цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. С начала 2019 года в России заработал демпфирующий механизм, компенсирующий часть потерь нефтеперерабатывающим заводам при поставках топлива на внутренний рынок при высоких экспортных ценах на бензин. Демпфер ежегодно индексируется. В 2021 году с мая механизм был скорректирован под новые макроэкономические условия, поскольку из-за роста цен на нефть и снижения курса рубля объемы компенсации стали недостаточными для удержания роста топливных цен в пределах инфляции.

В этом году цены на бензин в среднем выросли на 3,6%. Для их сдерживания были увеличены нормативы поставок на биржу внутри России бензина (с 10 до 11% от уровня производства) и дизтоплива (с 6 до 7,5%). Также с весеннего периода были перенесены ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов.

Экономика Транспорт Бензин Правительство Вице-премьеры Цены на бензин

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